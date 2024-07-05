​У рамках 1/4 фіналу Євро-2024 зіграють збірні Португалії та Франції

Переможець зіграє у півфіналі проти сильнішого в парі Іспанії та Німеччини.

У рамках 1/4 фіналу Євро-2024 зіграють між собою збірні Португалії та Франції.

Матч відбудеться на стадіоні "Фолькспаркштадіон" у Гамбурзі і розпочнеться о 22:00 за Києвом. Арбітром зустрічі буде англієць Майкл Олівер.

Португалія посіла перше місце у своїй групі, вигравши у Чехії, Туреччини і несподівано програвши Грузії. А в 1/8 фіналу португальці змогли пройти Словенію лише в серії пенальті. Цікаво, що під час гри Кріштіану Роналду не реалізував пенальті, однак у післяматчевій серії він реабілітувався. Утім, головним героєм того матчу став голкіпер португальців Діогу Кошта, який не пропустив жодного м'яча.

Тим часом один із фаворитів Чемпіонату - Франція несподівано посіла друге місце в групі. Французи перемогли Австрію та зіграли внічию з Нідерландами та Польщею. А в 1/8 фіналу мінімально здолали Бельгію.

Загалом Франція та Португалія провели між собою 28 матчів: 19 перемог у французів, 6 - у Португалії та 3 нічиї.

Переможець цього протистояння зіграє у півфіналі проти сильнішого в парі Іспанії та Німеччини. Що ж до цього матчу то експерти Favbet вважають, що невелика перевага є у французів.