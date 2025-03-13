В Албанії набуває чинності заборона TikTok

У четвер, 13 березня, Албанія стане першою країною Європи, яка повністю заблокує соціальну мережу TikTok.

Як пише Deutsche Welle, національний орган регулювання електронних комунікацій наказав провайдерам перекрити доступ до серверів застосунка та надати письмові докази дотримання цих вимог.

Про намір заборонити китайський сервіс коротких відео прем'єр-міністр Албанії Еді Рама оголосив ще минулоріч, назвавши соцмережу "бандитом на районі". Формальним приводом став конфлікт неповнолітніх, в ході якого загинув 14-річний хлопець. Правоохоронці вважають, що діти зазнали поганого впливу TikTok-трендів.

Проте албанська опозиція переконана, що уряд недаремно узявся за соцмережу саме зараз - за два місяці до парламентських виборів. Еді Рамі закидають спробу обмежити простір для агітації для своїх політичних опонентів.