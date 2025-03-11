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Чи безпечно їсти тюльпани: лікар прокоментував новий тренд у TikTok

Після 8 березня у TikTok з'явився новий тренд — дівчата їдять тюльпани, а деякі навіть готують їх у клярі.

Чи безпечно їсти тюльпани: лікар прокоментував новий тренд у TikTok
Фото: pexels-jmark

LB.ua попросив завідувача приймального відділення медичної мережі «Добробут» Віталія Бібікова розповісти — наскільки вживання тюльпанів безпечне для здоров'я.

Жінки на камеру їдять тюльпани, деякі кажуть, що вони — несмачні, а комусь вони навіть нагадують цвітну капусту. Про причини виникнення тренду — невідомо. Після 8 березня блогерки почали дегустувати тюльпани і ділитися враженнями, і такі відео набирають багато переглядів.

“Тюльпани - не продукт для харчування, тому я однозначно не раджу їх їсти”, - говорить Віталій Бібіков.

За його словами, навіть тюльпани з власного городу, коли ми точно знаємо, де і як їх вирощували, можуть викликати алергію. Найбільше шкідливих речовин — у цибулинах.

“Про смертельні випадки не йдеться, але якщо людина — алергік, це для неї може бути дуже небезпечно”, - додає медик.

Також тюльпани, щоб вони були гарніші, часто обробляють хімікатами, частина з яких може потрапити в шлунково-кишковий тракт.

“ Однозначно в квіткових магазинах продаються тюльпани, які точно не для вживання. Якщо один тюльпанчик з'їли, може нічого не бути, але якщо далі - більше, то це може супроводжуватися симптомами отруєння”, - розповідає Бібіков.

До того ж, на думку лікаря, тюльпани несмачні.

“Коли не було, що їсти, коли голод був, люди їли тюльпани, особливо пелюстки, щоб не померти. Бо у тюльпанах, як і в будь-яких рослинах, деякі поживні речовини є. Але, як я зрозумів, зараз смакові якості тюльпанів викликають сумніви, людям подобається сам хайп”, - вважає лікар.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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