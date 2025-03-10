Як військовим оскаржити рішення ВЛК — пояснюють у Мін'юсті

У Мін'юсті розповіли про механізм оскарження.
Як повідомили у відомстві, існує два способи оскарження ВЛК: позасудовий та судовий.
Позасудовий порядок оскарження:
- скарги на постанови ВЛК районних (міських) ТЦК та СП подаються за підпорядкованістю до ВЛК Київського міського ТЦК та СП, обласних ТЦК та СП;
- постанови прийняті ВЛК обласними (Київського міського) ТЦК та СП, оскаржуються в штатних ВЛК (Центральній військово-лікарській комісії (далі — ЦВЛК), ВЛК регіону);
- постанова ВЛК регіонів може бути оскаржена у ЦВЛК або у судовому порядку.
Для оскарження постанови ВЛК у досудовому порядку необхідно підготувати відповідну заяву про перегляд такої постанови та додати всі необхідні документи, видані ВЛК. У заяві важливо чітко викласти підстави для оскарження, наприклад, помилку ВЛК у встановленні причинного звʼязку захворювання тощо.
Судовий порядок оскарження
Постанови ВЛК та ЦВЛК можуть бути оскаржені в судовому порядку. Оскарження рішень ВЛК у суді здійснюється в порядку адміністративного судочинства.
Строки для оскарження:
- три місяці з дня вручення відповідного рішення за результатами розгляду заяви щодо оскарження постанови, тобто у разі попереднього застосування досудового порядку. Цей строк починає свій перебіг із дня вручення рішення вищої інстанції ВЛК за результатами розгляду заяви про перегляд постанови;
- шість місяців із дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів, тобто з дня винесення відповідної постанови ВЛК.