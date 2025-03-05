До 2050 року у світі понад половина дорослих і третина дітей матимуть ожиріння — дослідження

До 2050 року ожиріння матимуть понад половина дорослих і майже третина дітей і молоді.

Показники ожиріння та надмірної ваги зростають через неспроможність суспільства впоратися з цією проблемою.

Згідно з новим дослідженням, публікованому в The Lancet, ожиріння матимуть понад 3,8 мільярда дорослих і 746 мільйонів дітей і підлітків, пише Reuters.

«Безпрецедентна глобальна епідемія надмірної ваги та ожиріння є глибокою трагедією», — сказала провідний автор, професорка Еммануела Гакідоу з Інституту показників та оцінки здоров’я Університету Вашингтона в США.

Команда, яка входить до складу Global Burden of Disease Study BMI Collaborators, використала дані з 204 країн і територій, щоб зробити оцінки та спрогнозувати, що може статися в майбутньому без вжиття заходів.

Рівень надмірної ваги та ожиріння вже більш ніж подвоївся за останні три десятиліття, станом на 2021 рік постраждали понад 2,1 мільярда дорослих і 493 мільйони молодих людей віком від 5 до 24 років.

Картина змінюється в усьому світі, але дослідники кажуть, що прискорене зростання ожиріння серед молоді та в країнах з низьким і середнім рівнем доходу, де системи охорони здоров’я не можуть впоратися з майбутнім тягарем хвороб, викликають особливе занепокоєння. Вони говорять про прогнозоване збільшення на 250% показників надмірної ваги та ожиріння в Африці на південь від Сахари.

"Найбільше постраждалі регіони - це країни, що розвиваються", - сказав Саймон Баркера, президент Всесвітньої федерації боротьби з ожирінням.

Згідно з Атласом ожиріння, до 2035 року 79% дорослих і 88% дітей із ожирінням і надмірною вагою житимуть у країнах із низьким і середнім рівнем доходу, і лише 7% усіх країн мають адекватні системи охорони здоров’я, щоб впоратися з цим. «Це справді одна з головних проблем охорони здоров’я в усьому світі», — додав Баркера.

Нагадаємо, згідно даним електронної системи охорони здоров’я, які отримав LB.ua від Національної служби здоров’я, в Україні понад 590 442 людей мають ожиріння, яке потребує лікування. У системі зафіксовано 61 600 дітей до 18 років з цим діагнозом. А серед повнолітніх таких 528 842.

Загалом же ожиріння або зайву вагу офіційно діагностували 746 155 українців. Неофіційно, за оцінками ВООЗ ще 2014 року, надлишкова маса тіла була в 55% дорослих в Україні, ожиріння — у понад 20 %.

За даними свіжого дослідження про ожиріння серед дітей 1–2 класів, яке провели в рамках Європейської ініціативи ВООЗ, у майже 23 % українських дітей 6-8 років є надлишкова маса тіла.

Що викликає ожиріння, і чому воно більше чатує на українців під час війни, читайте у нашому матеріалі.