У 2024 році “Добробут” сплатив 578 млн грн податків до держбюджету, а кількість пацієнтів збільшилася на 21%

Медична мережа “Добробут” у 2024 році сплатила майже 578 млн грн податків.

Виручка мережі за рік склала 3,5 млрд грн, що на 52% перевищує результат 2023 року.

Про це повідомили у ММ “Добробут”.

Інвестиції в розвиток мережі в 2024 році склали 400 млн грн, з них 21 млн грн спрямували на забезпечення енергоавтономності медичних центрів “Добробут”.

Кількість пацієнтів мережі в 2024 році збільшилася на 21% у порівнянні з 2023 роком, а кількість візитів склала 1,5 млн.

Найбільш популярними фахівцями у клієнтів “Добробуту” в 2024 році були педіатр, терапевт, ЛОР, акушер-гінеколог та невролог.

Працівники невідкладної допомоги “Добробуту” здійснили майже 14 тис. виїздів за рік.

У 2024 році у закладах “Добробуту” виконали понад 11 тис. хірургічних операцій.

ТОП-5 напрямів оперативних втручань:

ЛОР;

загальна хірургія та проктологія;

гінекологія;

доросла травматологія і ортопедія;

дитяча хірургія.

Загальна кількість працівників мережі “Добробут” станом на початок 2025 складає 3,2 тис людей, з них лікарі – 1,3 тис. Компанія виплатила своїм мобілізованим працівникам, яких наразі 131 людина, майже 22 млн грн з податками.

Нові напрями

В 2024 році в “Добробуті” запрацював Центр психічного здоров’я, який надає повний спектр послуг з психічного здоровʼя: від консультацій психолога, психіатра та психодіагностики до стаціонарного лікування. З моменту відкриття фахівці “Добробуту” надали понад 5 тис послуг з психологічної та психіатричної допомоги, стаціонарним психіатричним лікуванням скористалися 66 пацієнтів.

У травні минулого року “Добробут” відкрив власні діагностичні лабораторії у багатопрофільних лікарнях за адресами вул. Сімʼї Ідзиковських, 3, та пр-т Миколи Бажана, 12А. Відтоді там виконали майже 317 тис досліджень. Найбільш популярні аналізи у пацієнтів — на С-реактивний білок (є ознакою запального процесу або травми) та загальні аналізи крові й сечі.

Соціальні проєкти

Влітку минулого року «Добробут» розпочав соціальну ініціативу з підтримки психологічного здоровʼя військових медиків. У рамках проєкту «Заради тих, хто рятує: психологічна реабілітація госпітальєрів» команда Центру психічного здоровʼя, яка має досвід роботи з військовими, ветеранами та військовополоненими, безоплатно лікує військових медичного добровольчого батальйону «Госпітальєри» та їхніх дітей. Загалом, програма включає 300 годин сеансів у психолога та психіатра. Наразі допомогу отримали вже 29 дорослих та 2 дітей. Програма триває.

У медичній мережі «Добробут» продовжують діяти знижки для військових — 20% на всі послуги. Загальна сума наданих знижок за рік склала майже 12 млн грн.

Після ракетного удару по “Охматдит” в липні працівники невідкладної допомоги “Добробуту” евакуювали з дитячої лікарні 18 людей, 17 з них — хворі діти. 7 дітей госпіталізували в “Добробут”, де вони отримали безоплатну необхідну медичну допомогу.

У 2024 році в “Добробуті” традиційно відбувся День донора, до якого долучилася 51 людина — вдалося зібрати близько 22 л крові.

Благодійний фонд мережі Dobrobut Foundation залучив на медичну та гуманітарну допомогу людям, що постраждали від війни, понад 16 млн грн, що на 10 млн грн більше ніж у 2023 році. Майже 3 тис безоплатних медичних послуг отримали 148 пацієнтів, з них 21 – діти.

Медична освіта

За минулий рік і нструктори та тренери навчально-тренінгового центру «Академії Добробут» провели майже 300 симуляційних тренінгів з домедичної допомоги, на котрих навчалися понад 2,5 тис людей.