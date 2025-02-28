В НСЗУ розповіли, яка інформація має бути на сайті медзакладу та чи має бути у лікарні “куточок пацієнта”

Голова НСЗУ Наталія Гусак розповіла, яка інформація має міститися на сайті медзакладу та чи має бути у лікарні “куточок пацієнта”.

На сайті має бути можливість записатися на прийом до лікаря або на діагностику.

Про це Наталія Гусак заявила під час ефіру з медичною експерткою ЮНІСЕФ в Україні Катериною Булавіною.

За її словами, медичний заклад має мати прозору чергу на окремі послуги, особливо це стосується діагностик, зокрема КТ, рентген тощо.

Голова НСЗУ зазначила, що згідно з законодавством та ліцензійними вимогами до закладів охорони здоров'я, в них мають бути “куточки споживачів”.

“Ми не встановлювали бюрократичні вимоги стосовно того, на якому саме місці треба розміщати інформацію. Однак перелік послуг, які надаються за програмою медичних гарантій, мають бути доступними для пацієнта. Це також стосується переліку наявних лікарських засобів”, - каже Наталія Гусак.

На її думку, хороший керівник медзакладу має прагнути того, щоб його заклад був пацієнтоорієнтований.

“Хороший керівник, який хоче, щоб пацієнту було легко логістично рухатися його закладом, мав би якось продумати це”, - каже вона.

Голова НСЗУ зазначила, що більшість скарг та звернень пацієнтів стосуються саме логістики у закладах охорони здоров'я.

“Ми це ніяк не визначаємо у своїх вимогах, але, безумовно, що це питання до адміністрації”, - додала Наталія Гусак.