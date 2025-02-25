Якість лікування інсультів: у 2025 році МОЗ перевірить 70 медзакладів

У 2025 році МОЗ планує проводити клінічні аудити медзакладів, які надають допомогу пацієнтам з інсультами.

З 200 законтрактованих з НСЗУ закладів під моніторинг потрапили приблизно 70.

Про це LB.ua розповіли начальник відділу з формування політики у сфері програми медичних гарантій та медичного обслуговування Департаменту медичних послуг МОЗ Євгеній Гончар і керівник інсультного центру Клінічної лікарні «Феофанія» Дмитро Лебединець.

Окремо буде моніторинг усієї Харківської області, тому що там найгірші показники, і це не пов'язано з воєнними діями.

У 2024 році був проведений пілотний аудит інсультних відділень у результаті, якого низка закладів опинилася у червоному списку. Група, яка проводила аудит, рекомендувала НСЗУ не укладати контрактів з дев'ятьма медзакладами.

«Тепер аудит буде протягом місяця, особливо в закладах, яким ми дали час доопрацювати помилки й де бачимо негаразди в електронній системі: або дуже хороші показники, або дуже погані. І те, і інше потребує моніторингу», — розповідає Дмитро Лебединець.

За словами Євгена Гончара, особливо це стосується великих міст і обласних центрів, де є, наприклад, три-чотири заклади, які надають допомогу пацієнтам з інсультом.

“І якщо бачимо, що в одній лікарні надають допомогу краще, а в іншій гірше, то ставимо питання, чи треба ту другу лікарню контрактувати. Однак коли на великій території є лише один заклад, який хоч і погано, але надає допомогу з інсультами, закрити його і запропонувати везти пацієнта в інший кінець області — волюнтаристське рішення», - зазначає Гончар.