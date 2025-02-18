МОЗ: Після перевірок скасовано 281 рішення МСЕК щодо інвалідності посадовців

Міністерство охорони здоров’я створило спільну з правоохоронцями міжвідомчу робочу групу з перевірки обґрунтованості рішень медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) щодо встановлення інвалідності посадовим особам державних органів.
Про це повідомила пресслужба МОЗ.
Група сформувала перелік із 2636 справ посадових осіб з понад 70 державних органів для перевірки. Серед них 31 % (816 осіб) – справи працівників Державної митної служби, 20 % (518 осіб) – працівники Державної податкової служби та 17 % (448 осіб) – працівники органів прокуратури та інші.
"Маємо проміжні результати перевірок щодо сформованого раніше переліку справ, які потребують уваги. Фахівці вже опрацювали 1359 справ посадових осіб: 281 рішення МСЕК скасовано, у 232 випадках змінено групу інвалідності або термін рішення, ще майже 500 людей викликано на огляд. Перелік осіб, справи яких підлягають перегляду, постійно збільшується... Перевірки тривають", - зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
Станом на 17 лютого із 2636 справ опрацьовано 1359. У 281 випадку рішення МСЕК скасовані: 73 скасовані рішення стосуються посадовців Державної митної служби, 67 – Державної податкової служби, 50 – працівників органів прокуратури.
Також за 232 справами прийняті нові рішення (160 особам змінено групу інвалідності та 72 особам змінено термін дії).
Наразі ще 466 посадовці викликані на огляд для прийняття рішення.
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Скандал зі МСЕК
- На початку жовтня минулого року голову МСЕК Хмельницької області Тетяну Крупу викрили на незаконному збагаченні. Вона брала з ухилянтів гроші за оформлення інвалідності. При обшуках в неї знайшли понад 5 млн доларів.
- У цій же області в близько 50 прокурорів виявилися групи інвалідності. За даними журналіста Юрія Бутусова, групи інвалідності прокурори отримали за прикриття корупційних злочинів голови МСЕК. Оформлена інвалідність дозволяла прокурорам отримувати немалі виплати з бюджету.
- Після цього президент Зеленський вирішив зібрати засідання РНБО, аби розібратися з подібними злочинами. Згодом президент анонсував "системне, кадрове і процесуальне реагування" на корупцію в МСЕК.
- 22 жовтня з'ясувалося, що голова МСЕК Миколаївської області могла наживатися на ухилянтах: при обшуках у неї знайшли понад $400 000, а також вона собі та своєму синові з російським паспортом оформила другу групу інвалідності.
- Того ж дня президент Зеленський знову зібрав засідання РНБО, де доручив прем'єру ухвалити відповідні кадрові рішення. Про відставку оголосив генпрокурор Андрій Костін, звільнили голів Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ, Науково-дослідного інституту реабілітації осіб з інвалідністю Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова та працівників міністерства, які відповідали за цей напрям. Також вирішили, що всі МСЕК ліквідують до кінця року. Натомість буде цифрова модель.
- За інформацією голови СБУ Василя Малюка, скасують близько 4000 висновків про інвалідність, а 64 посадовця МСЕК уже отримали підозри.
- Із січня центральну МСЕК ліквідували: її функції виконуватиме Український державний науково-дослідний інститут медику-соціальних проблем інвалідності.