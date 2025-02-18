МОЗ: Після перевірок скасовано 281 рішення МСЕК щодо інвалідності посадовців

Станом на 17 лютого із 2636 справ опрацьовано 1359.

Міністерство охорони здоров’я створило спільну з правоохоронцями міжвідомчу робочу групу з перевірки обґрунтованості рішень медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) щодо встановлення інвалідності посадовим особам державних органів.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Група сформувала перелік із 2636 справ посадових осіб з понад 70 державних органів для перевірки. Серед них 31 % (816 осіб) – справи працівників Державної митної служби, 20 % (518 осіб) – працівники Державної податкової служби та 17 % (448 осіб) – працівники органів прокуратури та інші.

"Маємо проміжні результати перевірок щодо сформованого раніше переліку справ, які потребують уваги. Фахівці вже опрацювали 1359 справ посадових осіб: 281 рішення МСЕК скасовано, у 232 випадках змінено групу інвалідності або термін рішення, ще майже 500 людей викликано на огляд. Перелік осіб, справи яких підлягають перегляду, постійно збільшується... Перевірки тривають", - зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Станом на 17 лютого із 2636 справ опрацьовано 1359. У 281 випадку рішення МСЕК скасовані: 73 скасовані рішення стосуються посадовців Державної митної служби, 67 – Державної податкової служби, 50 – працівників органів прокуратури.

Також за 232 справами прийняті нові рішення (160 особам змінено групу інвалідності та 72 особам змінено термін дії).

Наразі ще 466 посадовці викликані на огляд для прийняття рішення.

Скандал зі МСЕК