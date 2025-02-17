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Період гіпердіагностики: Гусак розповіла, чому пацієнтам призначають зайві обстеження

Зараз в Україні триває стадія медреформи - гіпердіагностика, коли пацієнтам призначають низку досліджень, багато з яких не потрібні.

Період гіпердіагностики: Гусак розповіла, чому пацієнтам призначають зайві обстеження
Центр громадського здоров’я України
Фото: facebook/Центр громадського здоров’я України

Однак невдовзі має розпочатися третя стадія — тотальної ефективності.

Про це розповіла Голова Національної служби здоров'я Наталія Гусак в інтерв'ю LB.ua.

За словами керівниці НСЗУ, на першому етапі реформи була “гонка озброєнь”, коли медзаклади кинулися купувати нове обладнання, аби податися на якнайбільше медпослуг й мати побільше грошей від НСЗУ.

Зараз уже друга стадія — гіпердіагностика, гіперпризначення пацієнтам, бо чим більше призначають, тим більше НСЗУ буде оплачувати.

“Я приїхала в Закарпатську обласну лікарню, приходжу в палату, бачу п'ятьох пацієнтів, за яких ми заплатили. Вони реальні, лежать на ліжечку. Я бачу їхні історії хвороби, що їм призначають, і розумію, що цього не мали б їм призначати. І з такими станами вони могли б бути вдома. І цей етап маємо пройти”, - розповідає Гусак.

Вона також анонсувала третій етап тотальної ефективності - складніший, “коли всі сядуть нарешті за один стіл і почнуть думати, як рухатися спільно”.

“Він вимагає більшої швидкості, більше людей, він дасть країні більше можливостей”, - каже голова НСЗУ.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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