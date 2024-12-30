МСЕК зникає, і з 1 січня запрацює нова система: пояснюємо, як це буде, які слабкі місця і плюси змін

LB.ua розповідає, що наразі відомо про нову систему і як це має запрацювати на практиці, за свіжими поясненнями МОЗу, які журналістам по обіді 30 грудня давали міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко та його заступинця з цифровізації Марія Карчевич.

З одного боку, МСЕКи перестанують існувати вже з 1 січня, з іншого – нову систему за кілька місяців не вдалося підготувати, тому є ризики збоїв у роботі лікарів у тих лікарнях, які тепер виконуватимуть функції комісій.

Інформаційна хвиля обурення велетенських хабарів посадовцям МСЕКів була такою великою, що політики вимагали рішень тут і зараз (неначе не знали про цю проблему раніше). І це спрацювало як у плюс, так і в мінус.

Корупційні скандали навколо посадовців медико-соціальних експертних комісій по країні, які дають або ні людині статус інвалідності, нарешті прирекли цю прогнилу систему на смерть.

Хто тепер оцінюватиме інвалідність дорослої людини

Остаточний хід реформі МСЕКів дала Рада, проголосувавши за відповідний законопроєкт у другому читанні 19 грудня. Замість МСЕКів, які ліквідовують, 1 січня з’являться експертні комісії у кластерних і надкластерних лікарнях. Це назвали сучасною системою оцінювання функціонування особи.

Зараз туди триває передача справ, які не встигають закрити МСЕКи, розповідає Віктор Ляшко, За кожною колишньою МСЕК закріплений відповідний медзаклад. Справи оцифровуються і потрапляють в електронну ІТ-систему, де вже будуть відбуватися всі процеси. Мова про понад 1,3 млн справ включно з архівами, з них більше 44 000 будуть розглядати на початку 2025 року. Понад 20 000 справ вже оцифровані і внесені до е-системи.

Фото: vinmse.vn.ua Жмеринська МСЕК

Уже визначили перелік закладів з експертними командами – 290 лікарень, у них – 1450 експертних команд, в яких працюватиме понад 4300 лікарів. Це втричі більше порівняно з попередньою системою МСЕК.

Команди сформовані за спеціалізаціями, серед яких: хірургічна, травматологічна, кардіоневрологічна, психіатрична тощо. Карта зі списком по областях і профілях команд тут.

За таку роботу командам медзакладам доплачуватимуть. Мова про 92 000 грн за одну команду на місяць на першому етапі, сказав міністр Віктор Ляшко.

Важливо: Колишні члени МСЕК не братимуть участі у роботі нових комісій. Експерти декларуватимуть доходи та отримуватимуть доплати за окремим пакетом по програмі медичних гарантій від Національної служби здоров’я.

Фото: vinmse.vn.ua Лікар Жмеринської МСЕК

Що саме робитимуть там лікарі

Лікуючий лікар супроводжує пацієнта під час лікування та обстеження за основним захворюванням. Далі, пояснює МОЗ, пацієнт разом з лікуючим лікарем може вибрати медзаклад на оцінювання, який для пацієнта найбільш зручний. І саме туди лікар оформлює направлення на оцінювання повсякденного функціонування.

Критерії є тут. Порядок процедури та перелік документів є тут. Далі дані лікар передає в ІТ-систему закладу, де є команда. Спеціальна електронна система розроблена саме під ці зміни, повідомила журналістам Марія Карчевич.

Чи може лікуючий лікар працювати у приватному медзакладі?

Так, лікарі приватних медзакладів можуть виступати лікуючими лікарями і скеровувати пацієнта на оцінювання командами.

Фото: Олександр Ратушняк Віктор Ляшко

Склад експертних команд формуватиметься автоматичним способом індивідуально під кожен випадок та з урахуванням потрібного профілю лікаря.

На базі медзакладу має бути мінімум дві команди по обраним профілям, процес їхнього формування та оновлення команд ще триває. Якщо є кардіопрофіль, то має там бути мінімум дві команди.

Команди будуть оцінювати не лише медичний стан людини, але й вписувати їй групу інвалідності, та яких вона потребує пільг. І це стосується освіти, соціальних пільг тощо. В середньому на одну справу дається мінімум 30 хв.

Оцінювання може здійснюватись очно, заочно, онлайн та за місцем перебування чи лікування людини. Умови заочного та виїзного розгляду є тут.

За результатами оцінювання експертні команди формуватимуть «медичну» частину індивідуального плану реабілітації людини, яка передбачатиме, зокрема, потребу в допоміжних засобах реабілітації та медичних виробах, а також зазначатимуть, чи є потреба в послугах чи реабілітації в інших сферах. Конкретний перелік послуг, заходів та реабілітації в інших сферах життєдіяльності буде визначатися в рамках подальшого оцінювання фахівцями в цих сферах.

Які строки розгляду справ експертною комісією

Від моменту отримання направлення адміністратор медзакладу протягом п'яти днів має розглянути його та документи, прикріпленні до направлення та або повернути на доопрацювання лікуючому лікарю, або визначити експертну команду та дату розгляду. Розгляд справи повинен бути проведений не пізніше 30 календарних днів з дня прийняття медзакладом е-направлення. У разі необхідності додаткового обстеження розгляд справи повинен бути проведений не пізніше 30 календарних днів після завершення такого обстеження.

Фото: Суспільне Івано-Франківськ МСЕК на виїзному огляді поранених військових в Івано-Франківській лікарні

Чи означає нова система, що будуть скасовані групи інвалідності

Ні, групи інвалідності залишаються такими, як і раніше: 1А, 1Б, 2 і 3.

Якщо людина не згодна з оцінкою нової команди?

Можна поскаржитись. Розгляд скарг проводитимуть експертні команди Центру оцінювання функціонального стану особи, до складу яких входитимуть лікарі з державних медзакладів з усієї країни. Людина може самостійно оскаржувати рішення експертної команди через свого лікуючого лікаря, який направив на оцінювання, в електронній системі або через паперове звернення до центру.

Які ризики нової системи

У лікарень ніхто не питав, чи хочуть вони перебрали на себе функції скандальних МСЕКів. У лікарів теж. У соцмережах вони вже пишуть про те, що може суттєво погіршитися доступ звичайних пацієнтів цих лікарень до меддопомоги та консультацій тих лікарів, які будуть у комісіях. Бо на них падає більше роботи, ще й невластивої їм.

Про це каже і пацієнтська організація “Пацієнти України”. “Реформа не відбулася, а може відбутися. Ми лікарів відволікаємо від лікарських функцій. Час лікарів забереться з того, щоб могти лікувати. І ми можемо спроможну мережу зробити за якийсь час неспроможною”, – каже стратегічна лідерка напряму реабілітації травм війни БФ «Пацієнти України» Анастасія Бойчук.

Наприклад, історія хвороби та результати обстежень додаються лікуючим лікарем у сканованому вигляді. Що це означає по факту? Що лікуючий лікар має відсканувати паперові документи. завантажити їх в електронну систему, а потім ще вручну частину даних зі сканованих документів ще раз внести, розповідає про свій досвід лікар-онколог Андрій Гардашніков.

Він наводить ще один приклад із вебінару МОЗ, коли представника міністерства запитати, як діяти, коли написане лікарем незрозумілим почерком? І отримали відповідь: “Мені здається, що у лікарів вже набите око. Дієте, як завжди діяли -- дивіться не тільки те, що написане почерком”.

Фото: Суспільне: Кропивницький Андрій Гардашніков.

На ці аргументи Карчевич і Ляшко кажуть, що зараз тестують е-направлення, і частина лікарів каже, що працювати в новій системі не так складно. як вони собі уявляли. Паперові речі доведеться сканувати. Міністр каже, що перший місяць буде важким з точки зору навчання лікарів, але це полегшить їм роботу потім.

Наразі є політичний компроміс, коли функція МСЕКів перейде до лікарень на півтора роки. І за той час інші відомства – Мінекономіки, Мінсоцполітики, Міносвіти – мають зробити свою “домашню” роботу, аби забрати від медиків немедичні функції. Тобто вони мають по своїх напрямках розробити меню послуг і критерії оцінки доступу до них, прибрати корупціогенні пільги і зробити так, аби людей з інвалідністю, які цього потребують, наймали на роботу тощо.

Важливо: Чоловікам з інвалідністю віком 25-60 не треба повторно встановлювати статус і проходити огляд у зв'язку з ліквідацією МСЕК. Огляд проходитимуть лише ті, хто мав це зробити протягом 2022-2024 років, однак не зробили з поважних причин. Детальніше тут. Якщо люди з інвалідністю мали пройти повторний огляд у першій половині 2025 року, то вони мають знати, що терміни для проходження огляду подовжили на пів року разом з встановленими правами і виплатами. Наприклад, якщо повторний огляд був запланований на 10.03.2025, то строк для проходження подовжено до 30.06.2025. Деталі тут.

Корупція зменшиться?

Має. За логікою МОЗ, особисті дані лікарів та пацієнтів залишаються прихованими до моменту оцінювання. Тобто лікарі бачитимуть, якого саме пацієнта оцінюють, коли сядуть це робити. Так само і пацієнти до дня оцінювання не знатимуть, яка команда буде оцінювати їхній стан і документи.

Фото: Вечірній Київ Людина в інвалідному візку.

До того ж, є тут цифровий слід. Коли комісія ухвалює рішення про інвалідність та потреби, підписує його в електронній системі КЕПом кожного лікаря.

Також запроваджуються публічні онлайн-дашборди про роботу команд. Громадськість та управлінці зможуть побачити які команди продукують які рішення, з якою частотою, і де стоїть черга з пацієнтів.

А що з корупційними довідками від МСЕК, виданими раніше? Ляшко каже, що проводять перевірки обгрунтованості встановлення інвалідності деяким категоріям. Зокрема, мова про правоохоронні органи та держслужбовців, визначених рішенням РНБО.

Сформована робоча група з залученням МОЗ і силового боку. СБУ, ДБР та Офіс Генпрокурора сформували перелік із 1652 справ посадових осіб з понад 70 держорганів. Понад 30% - з митної служби, 20% - податкова, 17% – органи прокуратури, і всі інші, де працівники мали встановлену інвалідність.

Далі ці справи передаються до інституту МОЗ для перевірки. Станом на 18 грудня розглянуто 924 справи. Понад 180 посадовців не були визнані особами з інвалідністю.

По 136 почалися правоохоронними органами розслідування. Минулого тижня першим двом прокурорам оголосили підозру у скоєнні злочину.

Загалом 398 людей зі списку скерували на дообстеження, 90 змінили групу інвалідності в бік зменшення. Процес триває. Паралельно працює Нацпол. Таких справ там понад 4000.