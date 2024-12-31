З 1 січня всі медзаклади зможуть офіційно брати кошти в пацієнтів, – пояснюємо, як влада хоче бороти платежі «в кишеню»

Як мають запрацювати нові правила, LB.ua розпитав у Євгенія Гончара , начальника відділу з формування політики у сфері програми медичних гарантій та медичного обслуговування Департаменту медичних послуг МОЗ.

Однак громадськість сприйняла цю постанову неоднозначно, бо до переліку платних послуг тепер може входити, наприклад, вибір лікаря чи виклик лікаря додому.

Міністерство охорони здоров'я каже , що це сприятиме скороченню неформальних платежів та зменшенню корупції.

З 1 січня 2025 року набирає чинності постанова Кабміну, яка визначила перелік послуг, за які комунальні та державні медзаклади можуть офіційно брати гроші з пацієнтів.

Фото: МОЗ Євгеній Гончар

Легалізація неформальних платежів

У постанові Кабміну загалом немає особливих нововведень.

Документи, які містили переліки платних та безоплатних послуг для пацієнта, були і раніше.

Нова постанова узгоджує їх, і в одному місці чітко визначає перелік випадків, в яких медпослуги можуть надавати платно, а в яких – ні.

Загалом, каже Гончар, ідея постанови — легалізувати значну частину грошей, які пацієнти платять «у кишеню».

Адже досі значна частина коштів у медицині – це неформальні платежі. Наприклад, свіже дослідження «Індекс здоров’я» показує, що 60% українців усе ще платять у стаціонарах. Стаціонари зазвичай обирають саме у державних та комунальних клініках.

Тобто обіг готівки великий. Гончар каже, що постанова дає змогу керівництву медзакладів «перейти на світлу сторону законодавства» і легалізувати неформальні платежі. Євгеній Гончар каже, що побороти повністю корупцію у медицині наразі змоги немає, тому МОЗ пропонує «з'їсти слона частинами» – варіант, при якому з платежів пацієнтів сплачуватимуть податки, а самі пацієнти отримуватимуть більше гарантій, адже заплатять не у конверті, а офіційно.

Фото: novo.lviv.ua КТ ангіографія

До того ж постанова розмежовує, які послуги оплачує держава, а які — ні. На практиці це означає, що, наприклад, брати гроші з пацієнтів за КТ з контрастом, яке є безоплатним за програмою медичних гарантій, не можна, а от за прийом обраного пацієнтом лікаря — так.

Обов’язкова умова — платити треба за платні послуги не готівкою, а на офіційний рахунок закладу. Не благодійного фонду абощо.

Бо зараз дослідження показує, що готівкою платили добровільний внесок 91,2% українців, безготівковим переказом — 8,8%. Тільки кожен третій повідомив, що отримав платіжний документ про сплату благодійного внеску.

Фото: МОЗ

Які послуги офіційно можуть бути платні

Прийом у «зіркового» лікаря може стати платним – офіційно

Хоча про право пацієнта самому обирати лікаря офіційно говорили неодноразово, по факту, щоб потрапити на прийом до «зіркового» лікаря, часто доводиться платити — але не на рахунок медзакладу, а готівкою лікарю у кишеню.

«Наприклад, жінка хоче народжувати у певного лікаря. Але законодавство каже, що лікуючого лікаря визначає заклад», — каже Гончар.

У медзакладі є внутрішня організація роботи, наприклад, чергування та зміни, і якщо пацієнт хоче, щоб його оперував конкретний лікар, не в свою зміну, це вже додаткова послуга.

Однак у пацієнта завжди є альтернатива – безоплатне лікування у лікаря, якого призначив медзаклад.

Важливий нюанс: саме лікування у межах програми медичних гарантій є безоплатним незалежно від того, якого лікаря ви обрали.

Тобто якщо ви обираєте для пологів конкретного лікаря і офіційно за це платите, це не означає, що ви ще маєте оплатити палату, харчування, ліки за потреби чи знеболення.

Фото: Сайт центру Київський обласний перинатальний центр

Євгеній Гончар каже, що оплата прийому певного лікаря може бути вигідна медзакладам, де є популярні лікарі, до яких велика черга: «Ті суми, які зараз пацієнти платять невідомо куди, можуть бути легалізовані. З них можуть оплачувати податки, які зокрема йдуть і на охорону здоров'я, офіційна зарплатня і цьому лікарю, і іншим медпрацівникам».

Йдеться саме про стаціонарну планову допомогу, до якої належать і такі галузі як кардіологія, онкологія тощо.

В ургентній допомозі апріорі пацієнт не вибирає лікаря, тому що швидка привозить до найближчої лікарні за затвердженим маршрутом. Допомогу хворому надає той лікар, який на зміні.

Також Гончар наголошує, що встановлювати платні послуги, зокрема за прийом конкретного лікаря, має медзаклад. Однак він може цього і не робити.

Гончар додає, що впровадження платних послуг може затримати у комунальних та державних лікарнях тих самих «зіркових» лікарів, щоб вони не переходили у приватний сектор. Також платні послуги дозволять комунальним медзакладам конкурувати з приватними у питаннях сервісу пацієнтів.

Відвідування лікарів без направлення

За правилами, у програмі медичних гарантій прийом вузьких спеціалістів здійснюється безоплатно, але за направленням сімейного або лікуючого лікаря.

Фото: gylyajpole.city Пацієнтка на прийомі у сімейного лікара.

Також без направлення можна звернутися до:

акушера-гінеколога;

психіатра;

нарколога;

стоматолога;

педіатра;

фтизіатра;

лікаря, у якого пацієнт із хронічним захворюванням перебуває під наглядом.

Невідкладна допомога також надається без направлення і безоплатно.

Фото: 1sp.lviv.ua «Стоматологічна поліклініка №1» у Львові

Якщо пацієнт хоче потрапити до інших лікарів без направлення, це можна буде зробити за гроші, якщо медзаклад впровадить таке нововведення.

Надання медпослуг за договорами з юрособами

Тут здебільшого йдеться про медогляди, та про ситуації, коли корпорації чи компанії оформлюють своїм працівникам медстраховку.

Як пояснює Євгеній Гончар, за такою страховкою робітнику можуть бути передбачені додаткові сервіси, адже держава не брала на себе зобов'язання оплачувати послуги в інтересах юросіб.

Послуги, яких немає у програмі медичних гарантій

Євгеній Гончар пояснює, що зараз майже всі лікарні країни є комунальними або державними підприємствами. Тобто вони не фінансуються просто за факт свого існування, як це було до медреформи.

Тепер медзаклади всі кошти мають заробляти, держава комуналку може оплатити. Основне джерело фінансування — через Національну службу здоров’я за чіткий перелік наданих послуг.

«Нормально надавати платно у межах закону послуги, які не оплачує НСЗУ. Інакше заклад не має права їх надати легально і може програвати конкуренцію з приватними закладами», — каже Гончар.

Фото: Суспільне Полтава Пацієнтці проводять медичну процедуру у 4-й лікарні Полтави.

Наприклад, в Україні програмою медичних гарантій не оплачується така дороговартісна процедура, як ПЕТ-КТ — сучасний метод діагностики онкозахворювань. В Україні є лише кілька закладів у Києві, де проводять такі дослідження, і вони є платною послугою.

На 2025 рік держава закупила 4 000 послуг ПЕТ-КТ досліджень у двох закладах для пацієнтів з лімфомами, яким така діагностика необхідна для призначення лікування.

«Ми не можемо як держава взяти на себе зобов'язання оплачувати цю послугу всім пацієнтам. Але, наскільки я знаю, не всі заклади прозоро беруть оплату за цю процедуру. Кошти мали б заходити на рахунок закладу, і за них можна було б сплачувати необхідні для дослідження реактиви», — каже Гончар.

Виклик лікаря додому

Платним може стати виклик лікаря додому, але якщо пацієнт маломобільний (тобто лежачий), то послуга має залишатися безоплатною.

Євгеній Гончар пояснює, що зараз лікар виїжджає до пацієнта в обмежених випадках. Йдеться про мобільний паліатив та про випадки, коли пацієнт фізично не може дістатися до медзакладу через стан здоров'я, тобто не може ходити.

Висока температура та тиск не є такими станами. Якщо стан невідкладний та вимагає термінової меддопомоги, треба викликати не сімейного лікаря, а швидку.

«Лікар, який працює у поліклініці, за час виїзду до пацієнта додому може прийняти чотирьох інших пацієнтів. Якщо хочете, щоб він прийшов до вас додому, ви створюєте як проблему іншим пацієнтам, так і складнощі для цього лікаря», — каже Гончар.

Фото: facebook/Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

Також медзаклади можуть запровадити плату за:

перебування в палаті з підвищеним комфортом за запитом пацієнта;

у закладах охорони сектору безпеки і оборони та Державного управління справами тим, хто не належить до прикріпленого контингенту.

Як платити і хто встановлюватиме тарифи

Платити за послуги медзакладів готівкою постанова суворо забороняє. Тому якщо вам запропонують заплатити готівкою, то це неформальний платіж, зазначає Гончар.

Важливо, щоб оплата була прозора, має бути рахунок і назва послуги, яка надаватиметься на підставі розрахункового документа.

Надання платних медичних послуг має обов’язково вноситися до електронної системи охорони здоров’я із зазначенням джерела оплати.

Право формувати тарифи на платні послуги надали медзакладам.

«Ми чітко визначаємо вартість послуги, якщо вона надається за програмою медичних гарантій. Якщо медзаклад підписує договір з НСЗУ, то зобов'язується надавати послуги згідно з тарифами НСЗУ. Якщо це послуги поза програмою медичних гарантій, то наразі ми пропонуємо медзакладам самостійно визначати тарифи. Раніше тарифи на платні послуги медзаклади погоджували з органами місцевого самоврядування, але ця практика не виправдала себе. Це була затягнута в часі складна процедура. В деяких регіонах вона була повністю заблокована», — пояснює Гончар.

Він додає, що тарифи та перелік платних медпослуг медзаклади мають оприлюднити на офіційних сайтах та розмістити на інформаційних стендах у приміщеннях лікарень.

Фото: terminovo.te.ua Тернопільська комунальна міська лікарня №2

Повний перелік безоплатних медпослуг також має бути там же.

Євген Гончар сумнівається у тому, що медзаклади уже з 1 січня почнуть запроваджувати платні послуги. Однак вже кілька відомих медзакладів зацікавилися такою можливістю.

Чи не доведеться пацієнту платити двічі: раз офіційно, а другий — у кишеню?

Це один із найбільших страхів пацієнтів. Євгеній Гончар каже, що зараз завдання влади полягає у легалізації частини чорного та сірого ринку медпослуг.

Нелегальне фінансування може перевищувати бюджетне, але насправді його обсяги не знає ніхто.

За його словами, держава не може й не повинна компенсувати лікарям кошти, які вони беруть з пацієнтів. Наприклад, по 100 000 за операцію: «Стратегія в тому, що ми маємо максимально все легалізувати, а якщо чорні побори залишиться, то спробувати регулювати це законодавчими змінами».

Є також поширена практика, коли пацієнтам, наприклад, кажуть, що безоплатного КТ треба чекати довго, а за гроші — можна хоч вже. За словами Гончара, ця ситуація не повністю врегульована, адже платне КТ роблять на тих же апаратах у робочий час, коли мали б обслуговувати тих, хто у черзі.

Та якби платна послуга надавалася у вихідний, або поза графіком, тоді б вона дійсно була додаткова, бо лікарям треба було б виходити на додаткову зміну або працювати у позаробочий час.

Фото: facebook/Перше медичне об'єднання Львова Лікарка проводить УЗД щитовидної залози пацієнтці

Також важливою є обізнаність пацієнтів про свої права, вміння їх відстоювати та відмова давати хабар.

Бо жодні документи від держави не спрацюють без допомоги громадськості. Досі часто пацієнти самі питають у лікарів про такси та ціни і не вірять в те, що якісно лікуватися можна безоплатно.

Не вірите? Те ж дослідження «Індекс здоров’я» каже, що більшість пацієнтів, які сплачували благодійні внески або платили лікареві неформально, робили це з власної ініціативи, тоді як близько третини — на вимогу.