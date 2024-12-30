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МСЕК передає справи, які не встигли закрити до 1 січня 2025 року — Віктор Ляшко

Зараз триває передача справ, які не встигають закрити медико-соціальні експертні комісії, у зв'язку їхньою ліквідацією з 1 січня 2025 року.

МСЕК передає справи, які не встигли закрити до 1 січня 2025 року — Віктор Ляшко
Фото: Олександр Ратушняк

На цей час у складі МСЕК працює вчетверо більше команд, ніж до 1 січня.

Про це на пресконференції заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, передає наш кореспондент з місця подій.

Старі МСЕКи зараз передають новим командам понад 1,3 млн справ разом з архівами, з них понад 44 тисячі будуть розглядати на початку 2025 року. Понад 20 тис. справ вже оцифровані і внесені до електронної системи.

“За кожною колишньою МСЕК закріплений відповідний заклад. Справи оцифровуються і потрапляють в електронну ІТ-систему, де вже будуть відбуватися всі процеси”, - зазначив міністр.

Нагадаємо, з 1 січня МСЕК ліквідують і створять експертні команди.

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