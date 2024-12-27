Чи треба чоловікам з інвалідністю проходити повторні огляди після ліквідації МСЕК — пояснюють у МОЗ

Чоловікам з інвалідністю віком 25-60 не треба повторно встановлювати статус і проходити огляд у зв'язку з ліквідацією медико-соціальних експертних комісій (МСЕК).

Огляд проходитимуть лише ті, хто мав це зробити протягом 2022-2024 років, однак не змогли це зробити з поважних причин.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я у відповідь на неправдиву інформацію про те, що з 1 січня людей з інвалідністю мобілізують через ліквідацію МСЕК.

У відомстві наголосили, що усі люди, які мають статус інвалідності, продовжуватимуть отримувати пільги, послуги, допомогу та, зокрема, відстрочку від мобілізації, на підставі висновку МСЕК протягом терміну його дії.

Якщо інвалідність встановили безстроково, оцінювання проходити не обов'язково, лише за власним бажанням: усі пільги, гарантії та виплати залишаються.

Винятки становлять тільки незаконні рішення про встановлення інвалідності, щодо яких відкриті кримінальні справи, встановлені докази незаконності, наявні судові рішення.

Якщо людина протягом 2022-2024 років мала пройти повторний огляд, але не пройшла з поважних причин, то його потрібно буде пройти:

чоловікам 25-60 років з 2 або 3 групою інвалідності – до 1 листопада 2025 року;

усім іншим пацієнтам (за винятком перелічених нижче випадків) – до 1 квітня 2026 року.

Випадки, при яких неможливо пройти повторний огляд:

люди перебувають на територіях, на яких ведуться бойові дії, або на тимчасово окупованих територіях;

пацієнти з важкими порушеннями функцій організму (не мають кінцівки або якогось з парних органів, не чують або не бачать, мають онкологічне або психічне захворювання);

чинні військовослужбовці ЗСУ та інших військових формувань – для них статус інвалідності залишається чинним на період проходження військової служби та протягом 60 днів з дати звільнення зі служби.

Нагадаємо, з 1 січня МСЕК ліквідують і створять експертні команди.