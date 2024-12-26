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У МОЗ розповіли, скільки медичних закладів пошкодила Росія

За 2,5 роки повномасштабної війни Росія пошкодила 1938 об'єктів 715 медзакладів та повністю знищила 297 об'єктів 114 медзакладів.

У МОЗ розповіли, скільки медичних закладів пошкодила Росія
Зруйнований корпус лікарні у Селидовому
Фото: Facebook-сторінка голови Донецької ОВА

Повної інформації щодо руйнування медзакладів на тимчасово окупованих територіях немає.

Як повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, найбільших втрат зазнали лікарні на Харківщині, Донеччині, Миколаївщині, Київщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині, Херсонщині та Запоріжжі.

У відомстві зазначають, що наразі уже повністю відновили 576 та частково 372 обʼєкти медзакладів. Протягом 2024 року відбудували та ввели в експлуатацію 124 медичні обʼєкти, серед яких Чернеччинський Центр первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД), Чернігівська обласна лікарня, Великоолександрівський ЦПМСД, перша черга відбудови корпусу поліклініки Чернігівської центральної районної лікарні тощо.

У 2024 році з державного бюджету виділили понад 4 млрд грн на реалізацію 143 проєктів відновлення закладів охорони здоровʼя.

Також у відомстві кажуть, що у 2024 році одним з пріоритетів було облаштування укриттів та безпечних умов перебування у медзакладах. Цьогоріч уряд виділив мільярд гривень на реалізацію 46 проєктів.

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