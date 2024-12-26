У МОЗ розповіли, скільки медичних закладів пошкодила Росія

За 2,5 роки повномасштабної війни Росія пошкодила 1938 об'єктів 715 медзакладів та повністю знищила 297 об'єктів 114 медзакладів.

Повної інформації щодо руйнування медзакладів на тимчасово окупованих територіях немає.

Як повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, найбільших втрат зазнали лікарні на Харківщині, Донеччині, Миколаївщині, Київщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині, Херсонщині та Запоріжжі.

У відомстві зазначають, що наразі уже повністю відновили 576 та частково 372 обʼєкти медзакладів. Протягом 2024 року відбудували та ввели в експлуатацію 124 медичні обʼєкти, серед яких Чернеччинський Центр первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД), Чернігівська обласна лікарня, Великоолександрівський ЦПМСД, перша черга відбудови корпусу поліклініки Чернігівської центральної районної лікарні тощо.

У 2024 році з державного бюджету виділили понад 4 млрд грн на реалізацію 143 проєктів відновлення закладів охорони здоровʼя.

Також у відомстві кажуть, що у 2024 році одним з пріоритетів було облаштування укриттів та безпечних умов перебування у медзакладах. Цьогоріч уряд виділив мільярд гривень на реалізацію 46 проєктів.