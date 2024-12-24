Як зменшити ризики захворіти на свята: 7 базових порад лікарки

То як захистити себе, щоб не провести свята в ліжку з температурою, нежитем або кишковою інфекцією? Гарантованого захисту немає, утім є базові рекомендації, що зменшать ризик. LB.ua зробив короткий переказ матеріалів із CNN і The Washington Post .

На різдвяно-новорічний період чимало людей планують відпустки, поїздки, відвідини родичів чи друзів або якихось заходів. Хвороба або вірус у ці дні будуть особливо недоречні.

Як допомогти своєму організму

Лікарка невідкладної допомоги, професорка Університету Джорджа Вашингтона Ліана Вен розповідає, що імунна система є природним захистом організму від вірусів, бактерій та інших потенційних патогенів. Сильна імунна система знижує ризик інфекційних захворювань або їхнього важчого перебігу. Крім вакцин, існує кілька факторів способу життя, які, як показують дослідження, також підвищують імунну функцію організму.

Фото: EPA/UPG Новорічна ковзанка на ВДНГ

1. Будьте фізично активними

Окрім зменшення ймовірності розвитку хронічних захворювань на кшталт діабету, раку і хвороби серця, фізичні вправи стимулюють імунну систему. За даними Центру з контролю та профілактики захворювань США, фізактивність може знизити ризики померти від грипу чи пневмонії.

Лікарі рекомендують приділяти щонайменше 150 хв на тиждень фізичним вправам середньої та високої інтенсивності.

2. Їжте менше ультраоброблених продуктів

Мова про їжу, яка пройшла ультраобробку.

Вона складається з речовин з малою поживною цінністю або без неї. Це барвники, емульгатори, штучні ароматизатори та підсолоджувачі. Йдеться про багато продуктів: від чипсів і хотдогів до розфасованих страв.

Вживання більшої кількості ультраобробленої їжі може скоротити тривалість життя на більш ніж 10 %.

Відсутність фізактивності, ультраоброблені харчі часто провокують ожиріння, яке пов’язане з ослабленням імунної функції.

Медики радять дотримуватися дієти з високим вмістом цільних продуктів, як-от: овочі, нежирне м’ясо, квасоля, цільні зерна та горіхи.

Фото: konkurent.ua Кутя

3. Висипайтеся

Дослідження показали, що через порушення сну виникають імунні зміни, що підвищують ризик захворіти.

А в людей, які регулярно сплять менш ніж сім годин, більша ймовірність розвитку високого кров’яного тиску, діабету й ожиріння.

Рекомендують спати хоча б вісім годин вночі, лягати спати й прокидатися щодня приблизно в один і той самий час.

Хорошому сну сприяють прохолодне, тихе й темне місце, відсутність монітора чи екрана телефона перед очима.

4. Відмовтеся від куріння й надмірного вживання алкоголю

Ряд досліджень пов’язують куріння як з короткостроковим, так і з віддаленим впливом на імунітет, зокрема, з погіршенням здатності організму боротися з вірусними й бактеріальними інфекціями.

Відмова від куріння усуває деякі ефекти. Надмірне вживання алкоголю може послабити відповідь імунної системи.

5. Уникайте людних місць

Найкращий захист від ковіду й грипу — вакцинація, та якщо ви зробите її напередодні свят, імунітет ще не встигне сформуватися.

Тож старайтеся поменше бути в натовпі, щоб зменшити ризики. Якщо організовуєте якийсь захід, попросіть людей з ознаками респіраторної інфекції на кшталт лихоманки й кашлю залишитися вдома.

Фото: pexels/ketut-subiyanto Миття рук

6. Дотримуйтеся гігієни

Не забувайте про шлунково-кишкові інфекції. Найчастіше причиною захворювань шлунково-кишкового тракту є норовірус, який поширюється під час прямого контакту з інфікованою людиною, додає Ліана Вен.

Норовірус може вразити всю родину протягом короткого періоду.

Ретельне миття рук допоможе знизити ризик зараження, і варто переконатися, що ніхто з тих, хто готує їжу, не має діареї чи інших шлунково-кишкових симптомів.

7. Дотримуйтеся правил зберігання продуктів

Існує низка бактерій, які можуть спричинити харчові захворювання. Швидкопсувні й готові продукти не можна залишати при кімнатній температурі понад дві години. Їжу потрібно зберігати або в мультиварці чи іншому приладі, який підтримує температуру вище за 140 градусів, або охолоджувати.

Будьте особливо обережні з приготуванням м'яса й риби. Використовуйте окремі тарілки й посуд для сирого м’яса й риби, щоб запобігти перехресному забрудненню.