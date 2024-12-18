Пити вино під час їжі може бути корисним — дослідження

Вживання невеликої або помірної кількості вина може знизити ризик серйозних серцево-судинних захворювань у людей із підвищеним ризиком, які дотримуються середземноморської дієти — з високим вмістом оливкової олії, овочів, фруктів, горіхів і риби та низьким вмістом солодкої або обробленої їжі та напоїв.

Вживання невеликої або помірної кількості вина може знизити ризик серйозних серцево-судинних захворювань у людей із підвищеним ризиком, які дотримуються середземноморської дієти — з високим вмістом оливкової олії, овочів, фруктів, горіхів і риби та низьким вмістом солодкої або обробленої їжі та напоїв.

Нове дослідження є частиною більшого іспанського дослідження, яке досліджує вплив середземноморської дієти на людей з високим ризиком розвитку серцево-судинних захворювань.

Про це йдеться у науковій статті, опублікованій в European Heart Journal, повідомляє Medical xpress.

Попередні дослідження впливу вина на здоров’я серцево-судинної системи дали суперечливі результати. Частково це може бути пов’язано з тим, що дослідження часто спираються на дані, які повідомляють самі люди.

У новому дослідженні вимірювали кількість винної кислоти у сечі учасників. Дослідники кажуть, що це "об'єктивний і надійний показник" споживання вина.

Дослідження проводив професор Рамон Еструх з Університету Барселони.

Усі 1232 учасники не мали серцево-судинних захворювань на початку дослідження, але у них був або діабет 2 типу, або фактори ризику серцево-судинних захворювань, як-от куріння, високий кров’яний тиск, високий рівень холестерину, надмірна вага та/або сімейна історія серцево-судинних захворювань.

Окрім заповнення анкет про те, що вони їдять і п’ють, учасники здавали зразки сечі на початку дослідження та після року дотримання середземноморської дієти.

Винна кислота — хімічна речовина, яка природно є у винограді та продуктах, отриманих з винограду, як-от вино. Винна кислота виділяється з сечею, тобто її можна виміряти, щоб показати, чи вживав хтось вино та/або виноград за останні п’ять-шість днів.

За учасниками спостерігали протягом 4-5 років, і протягом цього періоду зареєстрували 685 випадків серцево-судинних захворювань (серцевий напад, коронарна реваскуляризація, інсульт або смерть від серцево-судинних захворювань).

У групі людей із високим ризиком серцево-судинних захворювань, які дотримувалися середземноморської дієти, ризик розвитку цих захворювань був знижений на 50% у тих, хто пив половину або цілу склянку вина, порівняно з тими, хто п’є дуже мало вина або зовсім його не п’є.

Легке вживання алкоголю (від однієї склянки на тиждень до менше половини склянки на день) знижує ризик серцево-судинних захворювань на 38%. Однак цей захисний ефект зникає у людей, які випивали більше однієї склянки на день.

Професор Еструх сказав: “Ми виявили набагато більший захисний ефект вина, ніж той, який спостерігався в інших дослідженнях. Зниження ризику на 50% набагато вище, ніж можна досягти за допомогою деяких препаратів”.

Однак дослідники зазначають, що учасниками дослідження були люди похилого віку з високим ризиком серцево-судинних захворювань, які живуть у середземноморській країні, тому результати можуть не стосуватися інших груп населення.

Інше ключове питання полягає в тому, у якому віці помірне споживання вина можна вважати "прийнятним".

«Останні дослідження показують, що захисний ефект споживання вина спостерігається, починаючи з 35-40 років. Важливо також відзначити, що помірне споживання для жінок завжди повинно бути вдвічі менше, ніж для чоловіків, і вино слід вживати під час їжі», - додає професор.