ЮНІСЕФ передав Україні 100 тисяч доз вакцин проти дифтерії та правця

МОЗ нагадує, що за 4місяці від початку "наздоганяючої вакцинації" діти і дорослі отримали 890,9 тисяч пропущених раніше щеплень

Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ доставив в Україну 100 тис. доз вакцин проти дифтерії та правця.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Вакцини будуть розподілені в регіони для проведення рутинних щеплень і ревакцинацій.

МОЗ нагадує, що за чотири місяці від початку "наздоганяючої вакцинації" проти дифтерії та правця діти і дорослі отримали 890,9 тисяч пропущених раніше щеплень. Зокрема, із серпня до грудня 2024 року вакцинацію надолужили 120 921 дитина віком до семи років і 119 353 дитини віком від семи до 17 років, які пропустили щеплення проти дифтерії та правця раніше. Також у цей період пропущені щеплення та ревакцинацію отримали 640 195 дорослих.

Упродовж 2024 року за запитом МОЗ ЮНІСЕФ за підтримки уряду Японії, USAID та Глобального альянсу з вакцин та імунізації (Gavi) доправив в Україну приблизно 1,9 млн доз вакцин проти поліомієліту, дифтерії-правця для дітей та дорослих, кору-паротиту-краснухи, комбінованої вакцини ПЕНТА-Хіб та специфічних вакцин проти COVID-19.

Наразі сучасними системами холодового ланцюга та електронними моніторами для відстеження температури зберігання вакцин оснащено близько 95% закладів охорони здоров'я України.



Нагадаємо, що за даними досліджень, в Україні падає рівень довіри до вакцинації.