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На Хмельниччині отримала підозру в корупції голова маріупольської МСЕК

Вдома вилучили понад 20 тисяч доларів.

На Хмельниччині отримала підозру в корупції голова маріупольської МСЕК
затримання голови маріупольської МСЕК

На Хмельниччині повідомили про підозру голові маріупольської МСЕК, яка вимагала гроші на встановлення інвалідності.

Про це повідомив Офіс Генпрокурора.

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В ОГП зазначили, що ця МСЕК тимчасово дислокується у Хмельницькому і ухвалює рішення про встановлення груп інвалідності внутрішньо переміщеним особам зі Донецької області й інших тимчасово окупованих територій України.

Слідство встановило, що зловмисниця вимагала у чоловіка 5 тисяч доларів за позитивне «вирішення питання» щодо встановлення ІІІ групи інвалідності. 

Жінку затримали під час отримання цієї суми. Коли ж правоохоронці провели обшуки за місцем проживання лікарки, то вилучили понад 20 тисяч доларів. Наразі вирішують про обрання запобіжного заходу зловмисниці.

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