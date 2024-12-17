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Вчені назвали дві професії, представники яких мають найменші ризики померти від хвороби Альцгеймера

Науковці визначили дві професії, представники яких мають найнижчий ризик смертності від хвороби Альцгеймера.

Вчені назвали дві професії, представники яких мають найменші ризики померти від хвороби Альцгеймера
Фото: Інна Варениця

Науковці визначили дві професії, представники яких мають найнижчий ризик смертності від хвороби Альцгеймера.

Хвороба Альцгеймера – це тип деменції, який впливає на пам’ять, мислення та поведінку. Це захворювання є однією з 10 основних причин смертей в США, повідомляє Independent.

Нове дослідження, проведене лікарями з Массачусетсу, розглянуло 440 професій, щоб виявити, представники, яких з них мають найменші ризики вмерти від хвороби Альцгеймера.

І виявили, що це таксисти та водії машин швидкої допомоги.

Вчені перевіряли свідоцтва про смерть дорослих у період з січня 2020 року по останній день грудня 2022 року.

Дослідження показало, що у водіїв швидкої допомоги та таксі найменша частка смертей від хвороби Альцгеймера порівняно з сотнями інших професій.

З 16 658 водіїв таксі лише 171 помер від хвороби Альцгеймера, а із 1348 водіїв швидкої тільки 10 померли від цієї хвороби.

Серед загального населення частка смертей від хвороби Альцгеймера становила 1,69%, тоді як частка водіїв таксі та швидкої становила 1,03% та 0,91% відповідно.

Результати дослідження не можуть підтвердити прямий зв’язок між професіями та зниженням ризику. Однак дослідники кажуть, що воно підвищує ймовірність того, що водіння машини, яке потребує хорошої пам’яті та уваги, може бути пов’язано з певним захистом від хвороби.

Ці роботи вимагають частого просторового та навігаційного орієнтування: здатності сприймати та використовувати інформацію про розташування об’єктів. Хоча ця тенденція не була помічена в інших пов’язаних роботах, як-от водіння автобуса чи пілотування літака.

Автори визнали, що існують обмеження, зокрема те, що люди, які мають вищий ризик розвитку хвороби Альцгеймера, можуть рідше обирати професію, пов'язану з водінням. 

Однак, на їхню думку, це малоймовірно, оскільки симптоми захворювання зазвичай розвиваються після працездатного віку.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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