МОЗ нагадує, що можна безкоштовно замовити доставку ліків Укрпоштою – які ліки і як замовити

Якщо поблизу немає аптек, або в них не має потрібних ліків, їх можна замовити безкоштовною з доставкою через Укрпошту.

Окрім ліків призначених лікарем, через Укрпошту можна замовляти приблизно 10 тисяч найменувань безрецептурних ліків, і понад 500 препаратів за програмою «Доступні ліки».

МОЗ пояснює, як це можна зробити. Оскільки ця послуга працює, аби полегшити доступ до ліків у зокрема найвіддаленіших селах країни.

Для оформлення замовлення необхідно:

перевірити дійсність е-рецепта, якщо його виписали понад місяць тому, зверніться до сімейного лікаря для оновлення;

зателефонувати на гарячу лінію за номером 0 800 300 545;

повідомити номер е-рецепта (16 цифр) та код погашення (4 цифри);

обрати препарат із запропонованого переліку.

Доставка буде безкоштовна.

При отриманні посилки оплачувати треба тільки ті препарати, які є безоплатними за програмою «Доступні ліки».

Відстежити відправлення можна на сайті Укрпошти, у мобільному застосунку та через чат-бот у месенджерах.

При отриманні посилку можна оглянути. Відправлення зберігається у відділенні впродовж тижня.