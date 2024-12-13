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МОЗ нагадує, що можна безкоштовно замовити доставку ліків Укрпоштою – які ліки і як замовити

МОЗ нагадує, що можна безкоштовно замовити доставку ліків Укрпоштою – які ліки і як замовити
Фото: ТГ Синєгубовва

Якщо поблизу немає аптек, або в них не має потрібних ліків, їх можна замовити безкоштовною з доставкою через Укрпошту.

Окрім ліків призначених лікарем, через Укрпошту можна замовляти приблизно 10 тисяч найменувань безрецептурних ліків, і понад 500 препаратів за програмою «Доступні ліки». 

МОЗ пояснює, як це можна зробити. Оскільки ця послуга працює, аби полегшити доступ до ліків у зокрема найвіддаленіших селах країни.

Для оформлення замовлення необхідно:

  • перевірити дійсність е-рецепта, якщо його виписали понад місяць тому, зверніться до сімейного лікаря для оновлення;
  • зателефонувати на гарячу лінію за номером 0 800 300 545;
  • повідомити номер е-рецепта (16 цифр) та код погашення (4 цифри);
  • обрати препарат із запропонованого переліку.

Доставка буде безкоштовна.

При отриманні посилки оплачувати треба тільки ті препарати, які є безоплатними за програмою «Доступні ліки». 

Відстежити відправлення можна на сайті Укрпошти, у мобільному застосунку та через чат-бот у месенджерах.

При отриманні посилку можна оглянути. Відправлення зберігається у відділенні впродовж тижня.

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