У Німеччині виявлено кілька випадків зараження новим штамом віспи мавп, одну школу закрили на карантин

Крім двох школярів, заразилися ще двоє членів тієї ж родини.

У Німеччині виявлено вже кілька випадків зараження небезпечним варіантом Ib вірусу mpox (також відомого як віспа мавп), пише DW.

Одну школу в місті Ресрат у федеральній землі Північний Рейн - Вестфалія закрили на карантин через хворобу двох учнів, решту школярів з неї тимчасово переведено на дистанційне навчання.

Крім цих двох дітей, заразилися ще двоє членів тієї ж родини. Імовірно, один із них "привіз" хворобу зі своєї поїздки до Африки і заразив нею рідних. Наразі всі четверо перебувають на карантині.

Інститут імені Роберта Коха у Берліні ризик заразитися небезпечним штамом віспи мавп для мешканців Німеччини, як і раніше, оцінює як "низький". "Для передачі mpox потрібний тісний фізичний контакт", - заявили в інституті. При цьому медики додали, що уважно стежать за ситуацією та готові коригувати свою оцінку.

Перший випадок зараження варіантом Ib вірусу mpox у ФРН був зафіксований у жовтні у Кельні. Захворілого також помістили в карантин. Імовірно, він також заразився під час поїздки до Африки.

Перший випадок захворювання людини на віспу мавп був зафіксований у Демократичній Республіці Конго (ДРК) у 1970 році. З того часу реєструвалося кілька спалахів цієї хвороби спочатку в Африці, а з 2022 року – і в інших частинах світу. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), з січня 2022 по серпень 2024 більш ніж у 120 країнах було зафіксовано понад 100 тис. випадків захворювання.

Штам Ib вважається більш заразним, ніж інші види мавпячої віспи, і частіше призводить до смерті. У 2024 році він почав поширюватися в Африці, що викликало новий спалах. 17 серпня Агентство охорони здоров'я Африканського союзу повідомило, що з початку року у 12 країнах континенту було зафіксовано понад 18 тис. випадків зараження mpox, 541 людина померла. ВООЗ оголосила глобальну надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоров'я.

Перше зараження вірусом mpox Ib за межами Африки було зафіксовано у середині серпня у Швеції. Після цього Європейський центр із профілактики захворювань та боротьби з ними (ECDC) підвищив рівень ризику, пов'язаного з віспою мавп, з "низького" до "помірного".

Симптоми захворювання mpox - нудота, висока температура, висипання, свербіж та біль у м'язах. Проти віспи мавп розроблено вакцини.