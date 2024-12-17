Як сонячне світло та зміна сезонів впливають на психіку, показало дослідження

Сонячне світло відіграє важливу роль у житті людини. Багато з нас, як правило, почуваються краще, коли наступає весна і день збільшується.

Для частини людей зміни освітлення можуть бути проблемою.

Про це пише Psypost.

Світло, яке сприймають очі, посилає «сигнали часу» в мозок. Цей «годинник» координує щоденні (циркадні) ритми: людина спить вночі, коли темно, і прокидається ранком, коли світло.

Циркадні ритми можуть порушитися, якщо біологічний годинник працює неправильно, або коли якщо хтось регулярно потрапляє на яскраве світло вночі.

Коли порушується циркадний ритм, це підвищує ризик психічних розладів, як-от біполярного розладу і атипової депресії (коли людина дуже сонна і має проблеми з енергією та метаболізмом).

Дослідження зображення мозку виявило зв’язок між щоденним впливом сонячного світла та тим, як нейромедіатор (або хімічний месенджер) серотонін зв’язується з рецепторами в мозку.

Зміни в зв’язуванні серотоніну спостерігають при кількох психічних розладах, зокрема депресії.

Світло може впливати на настрій і психічне здоров’я зі зміною пір року.

Восени і взимку можуть розвинутися такі симптоми як поганий настрій і втома. Але часто з настанням весни та літа ці симптоми зникають.

Це називається «сезонністю» або, у важких випадках, «сезонним афективним розладом».

У деяких людей весною та літом (коли стає більше світла) також може спостерігатися зміна настрою та психічного стану. Деякі люди відчувають збільшення енергії та бажання бути активними. Це позитивно для одних, але може серйозно вплинути на інших.

Хоча більшість людей не дуже реагують на зміну сезонів, однак є ті, чий стан сильно залежить від нього, і часто це обумовлено генетично.

Сезонність більш поширена при таких станах як біполярний розлад.

У багатьох людей із такими захворюваннями зміна тривалості дня взимку може спровокувати депресивний стан.

Більша тривалість світлового дня навесні та влітку може дестабілізувати людей з біполярним розладом до «активованого» стану, коли енергія та активність перебувають надмірні, і з симптомами важче впоратися.

Тому фахівці рекомендують дотримуватися суворого розпорядку дня, коригувати ліки та стежити за змінами настрою, уникати світла вночі та активно споживати його вдень.

Особливо це може бути корисними для людей із ризиком психічних проблем та тих, у кого склався неправильний режим — пізно лягати спати і пізно прокидатися.