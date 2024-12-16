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Голова Дружківського міського суду і експрокурор Донеччини отримали тюремні вироки у справі про хабарництво

Справа тягнеться з 2017 року.

Голова Дружківського міського суду і експрокурор Донеччини отримали тюремні вироки у справі про хабарництво
оголошення вироку

16 грудня колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила обвинувальний вирок голові Дружківського міського суду Донеччини та експрокурору Дружківського відділу Краматорської місцевої прокуратури, яких викрили на хабарі.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Суддю визнали винуватим в одержанні хабара в особливо великому розмірі і призначено покарання у виді 7 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах місцевої влади або місцевого самоврядування строком на 2 роки. Експрокурор отримав чотири з половиною роки тюрми.

  • У САП нагадали, що у грудні 2017 року прокурор місцевої прокуратури, використовуючи службові знайомства, запропонував і надав хабар голові Дружківського міського суду Донецької області, аби той ухвалив рішення на користь двох осіб за не притягнення їх до адміністративної відповідальності.
  • У 2018 році за скаргою САП прокурора звільнили з посади.
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