Голова Дружківського міського суду і експрокурор Донеччини отримали тюремні вироки у справі про хабарництво

16 грудня колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила обвинувальний вирок голові Дружківського міського суду Донеччини та експрокурору Дружківського відділу Краматорської місцевої прокуратури, яких викрили на хабарі.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Суддю визнали винуватим в одержанні хабара в особливо великому розмірі і призначено покарання у виді 7 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах місцевої влади або місцевого самоврядування строком на 2 роки. Експрокурор отримав чотири з половиною роки тюрми.