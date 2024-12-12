Підприємство забезпечує розробку, постачання та технічне обслуговування авіаційної техніки для збройних сил Російської Федерації.

ВАКС конфіскував майно російського підприємства "Родіна", яке забезпечує розробку, постачання та технічне обслуговування авіаційної техніки для збройних сил Російської Федерації. Стягнули у дохід держави комплекти рульових агрегатів систем керування польотом.

Як йдеться у повідомленні пресслужби міністерства юстиції, Вищий антикорупційний суд 11 грудня 2024 року задовольнив позов Міністерства юстиції України до Відкритого акціонерного товариства Науково-виробниче об’єднання «Родіна» про застосування санкції, передбаченої пунктом 11 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції».

Це підприємство є одним із провідних у РФ, яке займається розробкою і виробництвом високоточних авіаційних систем управління цивільної та військової промисловості. Підприємство забезпечує розробку, постачання та технічне обслуговування авіаційної техніки для збройних сил Російської Федерації, тим самим сприяючи збройній агресії проти України.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження, відповідач та третя особа можуть подати апеляційну скаргу протягом п’яти днів з моменту публікації тексту рішення.