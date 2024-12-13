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Апеляція ВАКС залишила без змін санції щодо Повалій

Рішення про стягнення в дохід держави активів підсанкційної співачки набуло законної сили та оскарженню не підлягає.

Апеляція ВАКС залишила без змін санції щодо Повалій
Таїсія Повалій
Фото: З відкритих джерел

Апеляція залишила в силі рішення про застосування санкції та стягнення в дохід держави активів колишньої народної артистки України, яка підтримала збройну агресію РФ.

Про це повідомила пресслужба ВАКС. 

"Апеляційна палата ВАКС, 12 грудня 2024 року, розглянула апеляційну скаргу третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на рішення ВАКС від 22.10.2024 у справі за позовом Мін’юсту до колишньої народної артистки України, яка підтримує збройну агресію РФ, а також третіх осіб", – зазначено у повідомленні. 

Імені артистки не вказують, але із матеріалів справи можна зрозуміти, що йдеться про Таїсію Повалій

Суд першої інстанції застосував до неї санкції та стягнув у дохід держави активи, які їй належали, та активи щодо яких вона може прямо чи опосередковано вчиняти дії тотожні до розпорядження. З цим рішенням не погодилась третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору та подала апеляційну скаргу.

За результатами розгляду колегія суддів Апеляційної палати залишила без змін рішення ВАКС, а апеляційну скаргу третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, — без задоволення.

Таким чином, рішення про стягнення в дохід держави активів підсанкційної співачки набуло законної сили та оскарженню не підлягає. Йдеться про:

  • транспортний засіб BMW;
  • пристрій вітчизняного виробництва для відстрілу набоїв;
  • майнові права на музику та слова 9 творів («Обниму тебя», «Любить, понимать и слушать», «Ангелы-хранители», «Назавжди», «Просто я хочу», «Бусинки любви», «Больше чем близко», «Я лечу в даль с тобой синюю», «Доброе утро»).

Також стягнули активи щодо яких вона може прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження:

  • 7 земельних ділянок, розташованих у Київській області;
  • житловий будинок загальною площею 442,8 кв. м.;
  • домоволодіння загальною площею 101 кв.м.;
  • транспортний засіб BMW Х5;
  • три пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу набоїв.
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