На Харківщині затримали неповнолітніх, які під виглядом квесту збирали інформацію для ворога

Діти отримували від кураторів геолокації певних об’єктів, які вони мали сфотографувати та зняти на відео, а також описати довколишню місцевість.

Одному із організаторів вже повідомили про підозру

Правоохоронці викрили нову технологію російських спецслужб, яка полягає у втягненні неповнолітніх українців у злочинну діяльність під виглядом квестів. Зокрема, на Харківщині затримали неповнолітніх, таким способом збирали інформацію для росіян.

Про це повідомили у Нацполіції та СБУ.

До поліцейських офіцерів громади Харківщини надійшла інформація про те, що двоє хлопців нишпорили поруч зі стратегічним об’єктом. Через деякий час правоохоронці виявили там ще трьох неповнолітніх дівчат.

Дві агентурні групи складалися винятково із дітей віком 15 і 16 років. Для маскування підривної діяльності обидва ворожі осередки діяли окремо один від одного.

З'ясувалося, що підлітки отримували ворожі завдання із проведення розвідки, коригування ударів та підпалів через телеграм-канал. Все це вони робили під виглядом квест-ігор, які були розроблені російськими спецслужбами задля втягнення українських підлітків у злочинну діяльність на користь РФ.

За правилами «квесту» діти отримували від кураторів геолокації певних об’єктів, які вони мали сфотографувати та зняти на відео, а також описати довколишню місцевість. Результати проведеної «розвідки» діти відправляли єдиному куратору з фсб РФ через анонімні чати.

Вдалося затримати всіх учасників ворожих груп, коли вони фотографували об’єкти української ППО.

Фото: СБУ Завдання, які діти отримували під час "квесту"

Також під час розслідування було викрито ще одне завдання російських агентів – підпали трансформаторів, які забезпечують рух ешелонів ЗСУ у напрямку східного фронту.

Слідчі Служби безпеки вже повідомили організатору однієї з ворожих груп про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану). Фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності інших учасників мережі.

Також встановлено особу «зв’язкового» агентурних груп фсб. Ним виявився співробітник поліції Краснодарського краю РФ, який співпрацює з російською спецслужбою.

Йому готується заочна підозра за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).