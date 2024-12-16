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Затримали двох підлітків, які заклали вибухівку біля підрозділів поліції у Харкові

Через Telegram-канал діти знайшли оголошення про «швидкий та легкий заробіток». 

Затримали двох підлітків, які заклали вибухівку біля підрозділів поліції у Харкові
Затриманий неповнолітній
Фото: Офіс генпрокурора

Затримали двох 15-річних підлітків, які заклали вибухівку біля підрозділів поліції у двох районах міста. 

Про це пише Офіс генпрокурора. 

8 грудня близько 17:00 біля Слобідського райвідділу поліції у Харкові пролунав вибух. Наступного дня майже у той самий час аналогічна подія повторилась і у Холодногірській поліції. Дивом внаслідок цих дій ніхто не постраждав.

Через декілька днів оперативні підрозділи затримали двох мешканців Харкова – хлопця та дівчину віком 15 років. 

Підлітки знайшли оголошення про "швидкий та легкий заробіток" через Telegram-канал. Неповнолітні діяли окремо один від одного. Хлопець зробив саморобну вибухівку через інструкцію "роботодавців2, які виходили з ним на звʼязок по відео. "Куратори" контролювали процес розробки вибухівки, але камеру не вмикали. Дівчина забрала вже готову вибухівку зі схованки. 

Затримана неповнолітня
Фото: Офіс генпрокурора
Затримана неповнолітня

Вже надалі фігуранти залишили пакети із вибуховими пристроями у контейнерах для сміття біля підрозділів поліції.

Неповнолітні також приховано встановили телефони, щоб камери були направлені на будівлі поліції. Це було потрібно для дистанційної детонації та фіксування на відео наслідків підривів. "Роботодавці" мали підібрати найвигідніший час для активації вибухових пристроїв. За версією слідства, "кураторами" цих терактів є представники російської спецслужби.

Вилучені докази на місці вибуху
Фото: Офіс генпрокурора
Вилучені докази на місці вибуху

Спочатку правоохоронці затримали дівчину. "Куратори" наказали негайно хлопцю тікати до Києва, що він і зробив. Оперативні служби затримали юнака у столиці. 

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури двом неповнолітнім повідомлено про підозру у вчиненні терористичного акту (ч. 2 ст. 258 КК України).

Наслідки одного із вибухів у Харкові
Фото: Офіс генпрокурора
Наслідки одного із вибухів у Харкові

Обом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. 

  • Правоохоронці «по гарячих слідах» затримали чоловіка, якого підозрюють у встановленні та підриві саморобного вибухового пристрою біля будівлі ТЦК та СП у Дніпрі. Від цього вибуху загинула людина. 
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