Рада підтримала в цілому ліквідацію МСЕК з 2025-го року (доповнено)

Рада прийняла в цілому законопроєкт про ліквідацію МСЕК з 2025-го року. Йдеться про документ №12178.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк та його колега Ольга Стефанишина.

За цей законопроєкт віддали 259 голосів.

"Замість з 01 січня 2025 року впроваджується створення експертних комісій у кластерних і надкластерних лікарнях (сучасна система оцінювання функціонування особи)", – зазначив нардеп.

Ольга Стефанишина додала, що це є першим кроком реформи, який передбачає, що із 1 січня 2025 року система МСЕК буде ліквідованою, а усі процеси будуть цифровізовані. Це має на меті зробити систему прозорішою.

Направлення на оцінювання видаватиме сімейний чи лікуючий лікар замість лікарсько-консультаційної комісії, і справи пацієнтів розподілятимуться випадковим чином, без передачі персональних даних.

Колишні члени МСЕК не братимуть участі у роботі нових комісій. Експерти декларуватимуть доходи та отримуватимуть доплати за окремим пакетом ПМГ.

Крім цього для осіб з інвалідністю не скорочуватимуть жодні державні соціальні гарантії.

Нардепка додала, що до1 липня 2025 року Кабмін має розробити та подати до ВРУ законопроєкт, що розподілить функції МСЕК між міністерствами та органами виконавчої влади. Планується, що сфера зайнятості буде визначати потреби у зайнятості, сфера соцзахисту – потреби у соціальних послугах та соціальній підтримці, а охорони здоровʼя – передавати інформацію про стан здоровʼя пацієнта.

Відповідно до указу Президента України, медико-соціальні експертні комісії, які встановлюють інвалідність, припинять своє існування з 31 грудня 2024 року.

Крім того, впродовж трьох місяців перевірятимуть рішення МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовцям.