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Ляшко розповів, наскільки поширене в Україні дитяче ожиріння

В Україні ожиріння має одна дитина з 12, а надмірна вага фіксується у кожної п’ятої дитини віком до 7 років.

Ляшко розповів, наскільки поширене в Україні дитяче ожиріння
Фастфуд
Фото: diabetes.co.uk

Однак у нас ситуація з надмірною вагою у дітей краще, ніж в інших країнах Європи.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час підсумкової зустрічі за участю першої леді Олени Зеленської, команди реформи шкільного харчування та всіх профільних міністерств.

За словами міністра, цьогоріч Україна вперше взяла участь в дослідженні щодо дитячого ожиріння у межах Європейської ініціативи ВООЗ COSI.

В 11 з 37 країн, які взяли участь у дослідженні, надмірну вагу має третина чи більше дітей. В Україні ці показники менші. 

“Однак маємо над чим працювати, аби наші показники були ще кращі. Для цього важливо розповідати про здорове харчування та вибір корисних продуктів більше”, –  зазначив Ляшко.

Міністр також навів дані іншого дослідження, яке було проведене у 2019 році, результати якого свідчать, що майже 60% українців мають зайву вагу.

Майже кожна третя жінка (29,8%) та кожен п’ятий чоловік (20,1%) мають ожиріння, а отже наражається на небезпеку розвитку наслідків для здоров’я: серцево-судинні захворювання, рак, діабет, хронічні обструктивні захворювання легень.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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