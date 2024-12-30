В Україні падає рівень довіри до вакцинації, і це видно по спалахах і хворих дітях. Причини аналізує Федір Лапій

Хто винен у тому, що в Україні росте недовіра до вакцинації, і чим це нам загрожує, LB.ua розповів доцент кафедри педіатрії, імунології, інфекційних та рідкісних захворювань Міжнародного Європейського Університету, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) Федір Лапій .

За останній рік захворюваність на кір в Україні вже зросла вшестеро: станом на 1 грудня зареєстровано 333 випадки проти 55 за той самий період 2023-го. Вже є спалах у Чернівецькій області.

Недовіра, яка росте, може призвести до падіння рівня охоплення щепленнями. В Україні уже реєструють спалахи захворювань, попередити які може вакцинація.

Майже кожен п’ятий опитаний українець назвав себе противником щеплень. Хоча понад 80% українців себе такими не вважають, все одно це найвищий показник у порівнянні з попередніми роками.

Чому частина українців – проти вакцинації

У дослідженні «Індекс здоров’я» опитані українці головними причинами відмови від вакцинації, як і раніше, називають страхи ускладнень чи негативних наслідків після щеплень та недовіра до виробників вакцин.

Кожен шостий відмовляється від щеплення дитини через недовіру до процедури перевезення та зберігання вакцини або вважає, що вакцинація не потрібна.

Україна довго потерпає від проблем з низьким рівнем вакцинації, розповідає Федір Лапій. В одні роки охоплення різко меншало, в інші періоди вдавалося вийти з «ями» на «притомні» рівні вакцинації.

Як один із найкращих фахівців з питань вакцинації в Україні, Федір Лапій визначає три головні причини все ще недостатнього рівня щеплень.

1. В Україні досить низька прихильність до вакцинації як серед мешканців, так і серед медиків

«Це наша перманентна проблема, пов'язана з підготовкою кадрів і академічною спільнотою», – пояснює лікар.

Федір Лапій розповідає, що є взаємозв'язок з медиками, які вчилися в СРСР: «Часто чую контраргумент, що у СРСР був хороший рівень охоплення вакцинації. На папері він був хорошим, але при авторитарній системі часто приховували реальність і малювали красиві цифри для виконання “п'ятирічки”».

При СРСР академічна спільнота, яка навчає майбутніх медиків, формувалася не на базі професійних якостей чи талантів, а за принципом лояльності до влади. За словами Федора Лапія, подібна система підбору кадрів в університетах збереглася і досі: керівник підбирає лояльних підлеглих, які повинні бути вдячні йому за те, що працюють. Якщо керівник має певне переконання, зокрема й проти вакцинації, то, як правило, ця думка підтримується його підлеглими, які доносять її до студентів-медиків.

Фото: Новини Одеського університету Студенти Одеського університету імені Мечникова

Утім, за останні 10-15 років ситуація в Україні змінилася на краще, додає фахівець. Адже молоді лікарі отримали можливість виїжджати за кордон, набиратися досвіду та брати участь у міжнародних конференціях.

За словами Федора Лапія, на Заході ситуація протилежна до української: там старші покоління лікарів більше агітують за вакцинацію, ніж молоді, адже бачили чимало випадків дифтерії, правця чи кору. Розуміють серйозність цих захворювань.

Лікарі сімейної медицини, які одразу вчилися на цю спеціальність, а не перевчалися, наприклад, з патологоанатомів, також мають більш прогресивні погляди, розуміють важливість вакцинації і розповідають про це пацієнтам.

З лікарями високоспеціалізованої допомоги, наприклад, ендокринологами або кардіохірургами, на думку Лапія, справи гірші - багато з них досі не розуміють важливість вакцинації і транслюють цю думку пацієнтам.

Один із найпоширеніших міфів, які поширюють лікарі: вакцинація підірве здоров'я, яке і так слабке. Хоча насправді вакцинація насамперед необхідна для людей з проблемами зі здоров'ям, щоб захистити їх від тяжкого перебігу хвороб, проти яких існують щеплення, і летальних випадків.

За словами Федора Лапія, зараз є новий тренд, пов'язаний з вакцинацією проти COVID-19 і звітом Конгресу США, який заполітизований. Попри те, що там немає даних про те, що вакцинація проти ковіду була непотрібна, і йдеться про те, що вакцини врятували тисячі життів, деякі «експерти», зокрема, вітчизняні протрактували звіт по-своєму і використовують його для доведення своїх антивакцинальних поглядів.

Живучим досі є міф про те, що щеплення дітей викликає аутизм, хоча це давно спростовано науковцями.

Фото: Freepik Хлопчик після щеплення

Ще одна причина недовіри до вакцинації – виробники. Наприклад, безоплатна вакцина проти кашлюка, дифтерії та правця у нас – від визнаного у світі індійського виробника. Утім, деякі батьки упереджено ставляться до індійських виробників.

«Однак це вакцина, визнана ВООЗ, якісна, ефективна, безпечна. Тут питання до медиків, які живуть в світі своїх міфів і можуть розказувати байки про вакцину для країн третього світу. Але ми з цим боремося через освітні заходи», – каже Федір Лапій. І додає: якщо батьки не довіряють індійському виробнику, можуть за власні кошти купити від іншого.

2. Російська пропаганда та українські політики, які не цуралися використовувати в своїх інтересах чутливу тему вакцинації, зокрема й проти ковіду

Антивакцинальні настрої активно поширювалися російськими ботофермами у соцмережах ще з 2014 року. Немалу роль в цьому зіграв Агенція інтернет-досліджень, заснована головою ПВК «Вагнер» Євгеном Пригожиним, яка фінансувалася урядом Росії.

Тези типу «вакцини вбивають українців» або «щеплення небезпечні для наших дітей» мали на меті дестабілізувати ситуацію в країні та викликати недовіру до влади.

Українські політики також активно використовували тему вакцинації у своїх інтересах. За словами Федора Лапія, дуже часто це робила «Партія Регіонів», пізніше «ОПЗЖ», «Батьківщина» і навіть окремі представники «Слуги народу». Також, за його словами, релігійні організації, особливо УПЦ МП, активно протистояли вакцинації.

Фото: facebook.com/CVoda

3. Проблеми, пов'язані з закупівлями вакцини, які виникали в минулому

«На початку 2014 року у нас були проблеми з затримкою в закупівлях вакцини. Наприклад, вакцин БЦЖ у нас не було майже півтора року. Вони з'явилися лише у вересні 2016-го. Потім цю проблему вирішили, і до пандемії пішло зростання охоплення вакцинацією», – говорить Лапій.

Коли у 2020 в світі почалася пандемія COVID-19, темпи рутинної вакцинації впали у багатьох країнах. Це сталося через проблеми з постачанням вакцин і з обмеженнями візитів до медзакладів.

Але тоді, попри всі труднощі, рівень рутинної вакцинації в Україні сильно не впав, і рік вдалося закінчити з «більш-менш» нормальним охопленням. Та 2021 року обмеження через ковід тривали, а у 2022-му почалося повномасштабне вторгнення Росії. Воно зокрема призвело до відтоку лікарів, дефіциту медиків на прифронтових територіях, руйнування медінфраструктури та міграції українців.

На це наклалися логістичні проблеми, бо вакцини переважно постачають за допомогою літаків, а в Україні авіатранспорт перестав працювати.

Та було б несправедливо нарікати на суттєві проблеми з холодовим ланцюгом і зберіганням вакцин в Україні. Вони зберігаються в холодильнику. І навіть якщо він в амбулаторії при вимкненні світла не підключений до генератора, вакцина може там зберігається протягом кількох годин.

Фото: ЮНІСЕФ Холодильники з нової партії здатні підтримувати необхідну температуру до двох з половиною днів навіть у разі відсутності електропостачання.

«Холодильники оновлені. Там може від кількох годин до кілька діб зберігатися потрібна температура. У нас поки що немає такого, щоб кілька днів не було електроживлення. Якщо таке стається, вакцину евакуюють зі зберіганням умов холодового ланцюга до іншого закладу, де є електроживлення», – пояснює Лапій.

Попри весь перелік викликів, у 2024 році очікуване охоплення вакцинацією у середньому має вийти на 90%. Наскільки можна вірити цій цифрі? За словами Федора Лапія, тут слід враховувати, що реальні дані під час війни не завжди потрапляють до реєстру.

І досі існує так звана фальшива вакцинація, коли батьки не роблять дітям щеплення, а просто купують довідки, щоб віддати дитину до садочка чи школи.

Назвати реальну цифру фальшивих довідок неможливо, адже ніхто не проводив спеціальних розслідувань, каже Лапій.

Є багато сигналів від самих батьків, які приходять на консультації, і коли просиш їх сказати чесно, бо це потрібно для розуміння коректності діагнозу, вони кажуть, що вакцинації написані, але насправді їх нема

Фото: top20.ua

Експерт зазначає, що фальшиві довідки зазвичай або виписують за місцем проживання, наприклад, фельдшер, або люди шукають, де можна купити довідку.

За словами Лапія, коли після початку повномасштабної війни багато батьків з дітьми виїхали за кордон, у деяких виникли проблеми з документами про щеплення.

У деяких країнах документи перевіряють або відправляють на повторну вакцинацію одразу, якщо вони бачать, що дитина з України. Також відправляють на лабораторні аналізи, аби підтвердити наявність імунітету після щеплення

Чи можуть фальшиві довідки суттєво вплинути на статистику вакцинацій в Україні? За словами Лапія, в умовах внутрішньої міграції, виїзду людей за кордон є питання, що ставити в знаменник. Однак він визнає, що фальшиві довідки така сама проблема, як і інші фактори, які впливають на показники рівня охоплення.

Хворих на правець, кір і кашлюк більшає

Ростуть випадки хвороб, які можна попередити через щеплення. От і доказ недостатнього щеплення дітей.

За словами Федора Лапія, у 2024 році є ріст випадків правця у дітей і дорослих у порівнянні з 2023 роком. Те, що на правець стали частіше хворіти діти, є сигналом падіння рівня щеплень. Хоча вакцина проти правця не може забезпечити так званого колективного імунітету, а лише індивідуальний захист, при зменшенні кількості вакцинованих і ревакцинованих, будемо відмічати зростання випадків.

Захворюваність на кір теж суттєво зросла: «250 випадків за 10 місяців 2024 року – це багато». Хоча, додає експерт, ситуація могла бути гірша. Влітку 2023 року в Україні провели додаткові раунди вакцинації для дітей, які пропустили дози, визначені календарем щеплень. Ймовірно, це врятувало українців від великого спалаху кору в 2024-му. «Потрібно продовжувати цю роботу», – каже Лапій.

Також у 2024 році є ріст кашлюка серед дітей – хворих побільшало у середньому в 15 разів у порівнянні з 2023 роком. «Є смертельні випадки переважно серед дітей першого року життя. Чому? Невакциновані!», — каже Федір Лапій.

Фото: Ірина Андрейців у Інфекційному відділенні Другої дитячої лікарні Києва

Що робити

Не допустити спалахів інфекційних захворювань.

Для цього слід:

1. Забезпечити доступну вакцину.

«Це задача держави. У нас практично не було великих проблем з доставкою вакцин за останні навіть два роки. Були невеликі затримки, але вони істотно не відобразилися б на рівні охоплення». Наразі придбання вакцин фінансують країни-партнери, міжнародні організації. За їхньою допомогою вдалося обладнати склади, де зберігають вакцини, холодильними кімнатами та безперебійним живленням.

Однак на практиці батьки іноді стикаються з проблемою відсутності вакцин у поліклініках. Федір Лапій говорить, що наразі не має інформації про суттєвий дефіцит чи нестачу вакцин у медзакладах. Але може бути, що у комунальний заклад надходить інформація про можливі поставки вакцин через тиждень, а батькам кажуть, що невідомо коли знову буде вакцина, може, через рік. Також може бути, що сам медзаклад дав заявку на меншу кількість доз, ніж треба. Тому стільки й приїхало.

Дізнаватися про новини з поставки вакцин зокрема можна на Національному порталі з імунізації.

2. Щоб батьки привели дітей на вакцинацію і самі прийшли

«Ви можете провести коня до водопою, але не можете змусити коня пити воду. Ми можемо забезпечити доступ до вакцин, але не зможемо проти волі батьків вакцинувати дітей», – зазначає Лапій.

Законодавство України суворе щодо вимог вакцинуватися, однак воно не спрацює без невідворотного покарання:

В Італії, Німеччині штрафують батьків за відмову вакцинувати дітей, у Франції не допускають дітей без щеплень до занять і штрафують. Суми штрафів серйозні: від 500 до 2500 євро. Там включаються в роботу соцслужби і вирішують питання позбавлення прав батьківства. Чому? Бо батьки несуть загрозу для здоров\'я дітей. У нас, попри чіткі норми обмежень прийому дітей в дитячі колективи, у реальності директори закладів кажуть: «А що мені робити, якщо батьки привели дитину під школу чи садочок і залишили?»

Федір Лапій зауважує, що дитячий омбудсман, в чиїх повноваженнях займатися питанням безпеки дітей, ні разу не робив заяв, скажімо, про те, що дитина з правцем без вакцинації лежить в реанімації місяць. Політики та посадовці загалом не активні в цій тематиці щодо захисту дітей.

Фото: CDC/Unsplash

Також Лапій зазначає, що варто розширити календар щеплень і додати туди вакцинацію проти пневмококової інфекції, вірусу папіломи людини, ротавірусної та менінгококової інфекцій. І тут без підтримки парламентарів досить складно.

«І виходить, що медики залишаються практично сам на сам, бо ніхто не хоче «дражнити» гострі почуття виборців, втрачати рейтинг», -- додає Лапій.

Як отримати безкоштовні вакцини

Закуплену державою вакцину можна отримати безкоштовно у як комунальних, так і приватних медзакладах, які уклали договір з Національною службою здоров'я України. Треба лише мати підписану декларацію з лікарем та бажання.