Двом прокурорам оголосили підозру за незаконне отримання статусу інвалідності — МОЗ

Першим двом прокурорам після перевірки рішення МСЕК було оголошено підозру у скоєнні злочину.

Понад 180 правоохоронцям і держслужбовцям скасували статус інвалідності, а 92 особам змінили групу у бік зменшення. По 136 випадках неправомірного отримання інвалідності правоохоронні органи почали розслідування.

Про це на пресконференції заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, передає наш кореспондент з місця подій.

“Проводимо перевірки обґрунтованості встановлення інвалідності деяким категоріям. Перше - правоохоронні органи та держслужбовці, визначені рішенням РНБО”, - каже Віктор Ляшко.

МОЗ спільно з Державним бюро розслідувань, Службою безпеки України та Офісом генпрокурора перевіряють обґрунтування надання статусу інвалідності правоохоронцям і держслужбовцям. Наразі сформована робоча група, яка склала перелік з 1624 підозрілих справ з понад 70 держорганів. Понад 30% справ стосуються працівників митної служби, 20% - податкової, 17% – органів прокуратури.

Далі справи передаються до Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності, який виконуватиме функції центральної МСЕК. Станом на 18 грудня розглянуто 924 справи.

Нагадаємо, МСЕК зникає, і з 1 січня запрацює нова система. Раніше ми пояснювали, як це буде, які слабкі місця і плюси змін.