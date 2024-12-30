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Двом прокурорам оголосили підозру за незаконне отримання статусу інвалідності — МОЗ

Першим двом прокурорам після перевірки рішення МСЕК було оголошено підозру у скоєнні злочину. 

Двом прокурорам оголосили підозру за незаконне отримання статусу інвалідності — МОЗ
Фото: Олександр Ратушняк

Понад 180 правоохоронцям і держслужбовцям скасували статус інвалідності, а 92 особам змінили групу у бік зменшення. По 136 випадках неправомірного отримання інвалідності правоохоронні органи почали розслідування.

Про це на пресконференції заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, передає наш кореспондент з місця подій.

“Проводимо перевірки обґрунтованості встановлення інвалідності деяким категоріям. Перше - правоохоронні органи та держслужбовці, визначені рішенням РНБО”, - каже Віктор Ляшко.

МОЗ спільно з Державним бюро розслідувань, Службою безпеки України та Офісом генпрокурора перевіряють обґрунтування надання статусу інвалідності правоохоронцям і держслужбовцям. Наразі сформована робоча група, яка склала перелік з 1624 підозрілих справ з понад 70 держорганів. Понад 30% справ стосуються працівників митної служби, 20% - податкової, 17% – органів прокуратури.

Далі справи передаються до Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності, який виконуватиме функції центральної МСЕК. Станом на 18 грудня розглянуто 924 справи.

Нагадаємо, МСЕК зникає, і з 1 січня запрацює нова система. Раніше ми пояснювали, як це буде, які слабкі місця і плюси змін.

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