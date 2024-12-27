Чайні пакетики містять шкідливий для здоров'я пластик – дослідження

У світі зростає кількість доказів того, що пластик може поставити під загрозу екосистеми та здоров’я людей.

Про це йдеться у новому дослідженні, проведеному під керівництвом вчених з Автономного університету Барселони (UAB) в Іспанії, повідомляє Science alert.

Дані дослідження узгоджуються з попередніми, які вивчали поєднання пластику та високої температури, наприклад, харчові контейнери, які ставлять у мікрохвильову піч.

Поточне дослідження аналізувало три різні типи чайних пакетиків. Пакетики, виготовлені з поліпропілену, вивільняли близько 1,2 мільярда частинок на мілілітр води. Целюлозні пакети виділяли в середньому 135 мільйонів частинок на мілілітр. Пакетики чаю з нейлону зазвичай випускають 8,18 мільйона частинок на мілілітр.

Використання лазерних методів для вимірювання швидкості та розсіювання світла дало дуже точне уявлення про хімічні та фізичні властивості частинок, що вивільняються з чайних пакетиків.

Дослідники також перевірили, як частинки пластику взаємодіють із клітинами кишківника людини, і виявили, що в клітинах, які виробляють слиз, рівень поглинання був достатнім, щоб пластик досягав клітинного ядра – корисне відкриття з точки зору оцінки впливу пластику на здоров’я.

«Це може призвести до імунних реакцій і довгострокових наслідків для здоров’я, таких як шкідливість для клітинного генетичного матеріалу і канцерогенність», - кажуть вчені.

Дослідницька група закликає робити більше для стандартизації використання пластику в харчовій упаковці з метою захисту здоров’я людей. Наразі стає все більше доказів того, що зростання кількості крихітних частинок пластику може поставити під загрозу екосистеми та здоров’я людей.

Вважається, що мікропластик і нанопластик можуть заважати нормальній роботі клітин і підвищувати вірогідність інфекцій.