У Китаї запевняють, що без обмежень ділилися даними стосовно COVID-19

"П'ять років тому Китай негайно почав ділитися з ВООЗ і світовою спільнотою інформацією про епідемію".

У Пекіні запевняють, що влада Китаю ніколи не накладала обмежень на передачу партнерам інформації про COVID-19.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ Китаю.

"П'ять років тому Китай негайно почав ділитися з ВООЗ і світовою спільнотою інформацією про епідемію, про генетичні особливості вірусу. Ми без обмежень ділилися досвідом у тому, що стосується превентивних заходів, контролю за ситуацією, методів лікування", - наголосила представниця МЗС Мао Нін.

Напередодні у ВООЗ закликали Пекін надати більше даних про COVID-19 та його походження, а також дати ширший доступ до ключових об'єктів, щоб краще розібратися в походженні пандемії.

Як відомо, коронавірус став причиною смерті близько 7 мільйонів людей. Він завдав небачених збитків світовій економіці та став одним із найбільших в сучасній історії випробувань для системи охорони здоров'я. Дослідники припускають, що походження ковіду пов'язане з Уханем. Більшість дослідників погоджуються, що вірус походить від тварин, однак, є й ті, хто продовжує стверджувати, що вірус міг поширитися випадково або через навмисне вивільнення - з Інституту вірусології Уханя.

У березні 2021 року спільне дослідження ВООЗ та Китаю відкинуло версію лабораторного походження коронавірусу. Скоріше за все, SARS-CoV-2 передався людині від кажанів через проміжну ланку. Схожий віруус було знайдено у панголінів, але він заражає також котів і норок, так що переносниками могли бути й вони.