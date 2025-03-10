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Медзаклади отримали 100 тис. доз вакцини проти п'яти захворювань

Українські медзаклади отримали 100 тисяч доз комбінованої вакцини, що захищає дітей одразу від п’яти захворювань

Медзаклади отримали 100 тис. доз вакцини проти п'яти захворювань
Хлопчик після щеплення
Фото: Freepik

Вакцинація — безоплатна.

Як повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, йдеться про вакцина ПЕНТА-Hib — комбінована вакцина для профілактики дифтерії, правця, кашлюка, гепатиту В та гемофільної інфекції у дітей першого року життя.

Ці захворювання можуть бути смертельно небезпечними, тому безоплатна вакцинація проти них в Україні передбачена Календарем профілактичних щеплень.

“Вакцина вже розподілена між регіонами з огляду на заявлені потреби для проведення безоплатних щеплень, передбачених Календарем профілактичних щеплень”, - кажуть у МОЗ. Безоплатні щеплення можна зробити в державних медичних закладах або приватних клініках, які уклали угоду з Національною службою здоров’я.

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