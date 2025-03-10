Медзаклади отримали 100 тис. доз вакцини проти п'яти захворювань

Українські медзаклади отримали 100 тисяч доз комбінованої вакцини, що захищає дітей одразу від п’яти захворювань

Вакцинація — безоплатна.

Як повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, йдеться про вакцина ПЕНТА-Hib — комбінована вакцина для профілактики дифтерії, правця, кашлюка, гепатиту В та гемофільної інфекції у дітей першого року життя.

Ці захворювання можуть бути смертельно небезпечними, тому безоплатна вакцинація проти них в Україні передбачена Календарем профілактичних щеплень.

“Вакцина вже розподілена між регіонами з огляду на заявлені потреби для проведення безоплатних щеплень, передбачених Календарем профілактичних щеплень”, - кажуть у МОЗ. Безоплатні щеплення можна зробити в державних медичних закладах або приватних клініках, які уклали угоду з Національною службою здоров’я.