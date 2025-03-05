В Одесі надзвичайно велика термінова потреба в донорах крові на завтра, 6 березня

Є потреба у крові двох груп.

На завтра, 6 березня, в Одесі надзвичайно велика термінова потреба в донорах крові.

Про це повідомляє пресслужба Одеської мерії.

У Приморському районі потрібні групи 1(+), 3(+). Здача відбуватиметься з 9:00, здати кров зможуть лише громадяни України.

У Слобідці здача крові відбуватиметься з 9:00 до 12:00, потрібні групи крові 1(+). Здати кром можуть громадяни України або ВНЖ.

Реєстрація на донацію крові відбувається за цим посиланням. Після реєстрації зателефонують та підтвердять, що треба приходити.