Bloomberg: Трамп вирішив зупинити всю військову допомогу Україні
Bloomberg: Трамп вирішив зупинити всю військову допомогу Україні
Дональд Трамп звернувся до Конгресу: головні заяви
Дональд Трамп звернувся до Конгресу: головні заяви
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Тарифи Трампа: Мексика, Канада та Китай вже відсьогодні, з 2 квітня - власні фермери
Тарифи Трампа: Мексика, Канада та Китай вже відсьогодні, з 2 квітня - власні фермери
Пʼять причин, які знаходять судді, щоб закрити справи про водіння напідпитку
Пʼять причин, які знаходять судді, щоб закрити справи про водіння напідпитку
«Слідство.Інфо»: загиблу у полоні журналістку Вікторію Рощину жорстоко катували
«Слідство.Інфо»: загиблу у полоні журналістку Вікторію Рощину жорстоко катували
Трамп присвятив Україні хвилину з півторагодинної промови: жодного "мирного плану"
Трамп присвятив Україні хвилину з півторагодинної промови: жодного "мирного плану"
​Американська пауза. Головні проблеми України без допомоги США
​Американська пауза. Головні проблеми України без допомоги США
Зеленський заявив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, і озвучив умови
Зеленський заявив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, і озвучив умови
ГоловнаЗдоров'я

В Одесі надзвичайно велика термінова потреба в донорах крові на завтра, 6 березня

Є потреба у крові двох груп.

На завтра, 6 березня, в Одесі надзвичайно велика термінова потреба в донорах крові.

Про це повідомляє пресслужба Одеської мерії.

У Приморському районі потрібні групи 1(+), 3(+). Здача відбуватиметься з 9:00, здати кров зможуть лише громадяни України.

Support LB.ua

У Слобідці здача крові відбуватиметься з 9:00 до 12:00, потрібні групи крові 1(+). Здати кром можуть громадяни України або ВНЖ.

Реєстрація на донацію крові відбувається за цим посиланням. Після реєстрації зателефонують та підтвердять, що треба приходити.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies