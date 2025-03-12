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Німецький виробник зброї Rheinmetall прозвітував про рекордні обсяги продажів

Концерн прогнозує, що продажі у 2025 році зростуть на 40%.

Німецький виробник зброї Rheinmetall прозвітував про рекордні обсяги продажів
Фото: Офіс президента

Німецький концерн Rheinmetall, найбільший європейський виробник боєприпасів, повідомив, що у 2024 році її збройний бізнес зріс на 30%, завдяки чому обсяги продажів досягли 9,8 мільярда євро. 

Про це повідомляє The New York Times.

Rheinmetall прогнозує, що продажі у 2025 році зростуть на 40% завдяки обіцянці лідерів ЄС збільшити витрати на оборону. 

За час великої війни Росії проти України акції Rheinmetall зросли більш ніж на 1000% після того, як Росія вторглася в Україну в 2022 році. Компанія є ключовим постачальником зброї в Україну і будує нові заводи у нашій країні, а також у Литві, Угорщині та Румунії

Наприкінці лютого 2025 року Rheinmetall оголосив, що може перевести два свої заводи у Берліні та Нойсі на виробництво зброї. Ці заводи зараз виробляють цивільні компоненти для транспортних засобів, а цей бізнес зараз страждає через кризу в автомобільній промисловості.

Раніше головний виконавчий директор концерну Rheinmetall Армін Паппергер розповів, що компанія готується налагодити в Україні ремонт німецьких танків та артилерії.

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