Мер Венеції відзначив нагородою українського військового Яніса Терещенка

Мер Венеції Луїджі Бруньяро відзначив нагородою українського військового Яніса Терещенка, який врятував чоловіка з ножовим пораненням.

“Завдяки аптечці, яку завжди носить із собою, та його оперативності він зупинив кровотечу, допомагав йому до приїзду допомоги. Моя особиста вдячність і подяка всієї Венеції за цей великий жест людяності, мужності та альтруїзму”, - написав Бруньяро.

Grazie Yanis, il tuo gesto è un esempio per tutti!



Oggi ho incontrato a Ca’ Farsetti Yanis Tereshchenko, il militare ucraino che lunedì pomeriggio ha salvato la vita ad un ragazzo a #Venezia, vittima di un accoltellamento.



Grazie al kit di pronto soccorso che porta sempre… pic.twitter.com/ur0ibsY0cX — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) March 12, 2025