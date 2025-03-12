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Мер Венеції відзначив нагородою українського військового Яніса Терещенка

Боєць Третьої штурмової врятував чоловіка з ножовим пораненням. 

Мер Венеції відзначив нагородою українського військового Яніса Терещенка
Яніс Терещенко та Луїджі Бруньяро
Фото: Луїджі Бруньяро

Мер Венеції Луїджі Бруньяро відзначив нагородою українського військового Яніса Терещенка, який врятував чоловіка з ножовим пораненням. 

“Завдяки аптечці, яку завжди носить із собою, та його оперативності він зупинив кровотечу, допомагав йому до приїзду допомоги. Моя особиста вдячність і подяка всієї Венеції за цей великий жест людяності, мужності та альтруїзму”, - написав Бруньяро.

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  • Днями український військовий Третьої штурмової бригади Яніс Терещенко врятував пораненого хлопця у Венеції, надавши йому першу допомогу. Терещенко перебував за кордоном у відпустці з родиною.
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