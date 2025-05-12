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Збірну Бразилії з футболу вперше очолить іноземець - Карло Анчелотті

Як головний тренер він вигравав усі п’ять провідних європейських чемпіонатів, а також п'ять разів – Лігу чемпіонів.

Збірну Бразилії з футболу вперше очолить іноземець - Карло Анчелотті
Карло Анчелотті
Фото: EPA/UPG

Тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті очолить збірну Бразилії з футболу.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на федерацію футболу країни.

"Найвидатніший тренер в історії очолить найвидатнішу збірну планети", – прокоментував угоду з Анчелотті голова Федерації футболу Бразилії Еднальдо Родрігес.

Анчелотті розпочне роботу зі збірною після завершення чемпіонату Іспанії. У "Реалі", яким він керує з 2021 року, його замінить Хабі Алонсо, який цього року очолював німецький "Байєр".

Збірна Бразилії – п’ятиразовий чемпіон світу. За весь час її існування команду жодного разу не очолював іноземець.

65-річний італієць Анчелотті є одним із найуспішніших тренерів в історії футболу. Як головний тренер він вигравав усі п’ять провідних європейських чемпіонатів (Серію А з "Міланом", Прем’єр-лігу з "Челсі", чемпіонат Франції з ПСЖ, Бундеслігу з "Баварією" та двічі Ла Лігу з "Реалом"), а також п'ять разів – Лігу чемпіонів.   
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