​На чемпіонаті світу з хокею США сенсаційно поступились Швейцарії

12 травня на чемпіонаті світу з хокею в елітному дивізіоні відбулись чотири матчі.

Про це повідомляє Чемпіон.

Зокрема, у групі В США зазнали розгромної поразки від Швейцарії з рахунком 0:3 (0:2, 0:0, 0:1).

У цій самій групі Чехія розгромила Данію 7:2 (0:0, 4:1, 3:1).

У групі А Австрія та Словаччина не змогли визначити переможця в основний час та в овертаймі, а за результатами серії булітів більш точними були австрійці: 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, за булітами – 2:1)

Гра між збірними Фінляндії та Швеції завершилась перемогою шведів 1:2 (0:1, 0:1, 1:0).

Таким чином групу А очолює збірна Швеції, яка має після трьох ігор 9 очків. А в групі В збірна Чехії має 8 очків після такої ж кількості ігор.