​Сибіга у Туреччині скоординує з партнерами зусилля для досягнення миру

Він відвідає Анталію на запрошення турецького колеги Хакана Фідана.

14 травня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга перебуватиме в турецькій Анталії. Він їде туди на запрошення колеги Хакана Фідана.

Про це інформує МЗС. Глава МЗС проведе зустрічі з партнерами України задля координації дипломатичних зусиль з метою досягнення справедливого миру.

"Міністр наголосить на відданості України мирним зусиллям і підкреслить необхідність підвищення тиску на Росію, якщо вона продовжить відкидати повне та безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів і ширші мирні зусилля", – зазначили у міністерстві.