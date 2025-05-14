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​Сибіга у Туреччині скоординує з партнерами зусилля для досягнення миру

Він відвідає Анталію на запрошення турецького колеги Хакана Фідана.

​Сибіга у Туреччині скоординує з партнерами зусилля для досягнення миру
Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

14 травня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга перебуватиме в турецькій Анталії. Він їде туди на запрошення колеги Хакана Фідана.

Про це інформує МЗС. Глава МЗС проведе зустрічі з партнерами України задля координації дипломатичних зусиль з метою досягнення справедливого миру.

"Міністр наголосить на відданості України мирним зусиллям і підкреслить необхідність підвищення тиску на Росію, якщо вона продовжить відкидати повне та безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів і ширші мирні зусилля", – зазначили у міністерстві. 

  • За даними Reuters, також до Туреччини вирушають спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Кіт Келлогг для переговорів між Росією та Україною.
  • В ніч на 11 травня Путін заявив, що "пропонує відновити прямі перемовини без будь-яких додаткових умов" в найближчий четвер, 15 травня, в Стамбулі. Після цього Трамп написав, що Україна повинна негайно погодитися на пропозицію Путіна. Президент США зазначив, що принаймні сторони зможуть визначити, чи можлива угода. А якщо ні, то європейські лідери і США "знатимуть, де все знаходиться, і зможуть діяти відповідно".
  • Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що особисто чекатиме Путіна в Стамбулі 15 травня. 
  • У день переговорів у Туреччині, 15 травня, також буде знаходитися держсекретар США Марко Рубіо, який перебуватиме в Анталії. Трамп також не виключив свій візит до Туреччини. Слід зауважити, що 13 травня Трамп почав турне на Ближньому Сході.
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