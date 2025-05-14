Перед поїздкою до Катару Трамп зустрінеться з лідерами країн Перської затоки

Також він зустрінеться із президентом Сирії.

У середу 14 травня президент США Дональд Трамп у Саудівській Аравії проведе зустріч з лідерами Бахрейну, Кувейту, Оману, Катару, Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів.

Про це пишуть The Washington Post та Reuters.

За даними Reuters, у Саудівській Аравії Трамп зустрінеться також із тимчасовим президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа, який буде в Ер-Ріяді на зустрічі з Радою співробітництва країн Перської затоки.

Зустріч проведуть перед тим, як Трамп вирушить до Катару.

Американський лідер здійснить державний візит та візьме участь в офіційній вечері з катарськими лідерами.