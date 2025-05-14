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Перед поїздкою до Катару Трамп зустрінеться з лідерами країн Перської затоки

Також він зустрінеться із президентом Сирії. 

Перед поїздкою до Катару Трамп зустрінеться з лідерами країн Перської затоки
Фото: EPA/UPG

У середу 14 травня президент США Дональд Трамп у Саудівській Аравії проведе зустріч з лідерами Бахрейну, Кувейту, Оману, Катару, Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів.

Про це пишуть The Washington Post та Reuters.

За даними Reuters, у Саудівській Аравії Трамп зустрінеться також із тимчасовим президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа, який буде в Ер-Ріяді на зустрічі з Радою співробітництва країн Перської затоки.

Зустріч проведуть перед тим, як Трамп вирушить до Катару. 

Американський лідер здійснить державний візит та візьме участь в офіційній вечері з катарськими лідерами. 

  • Перед цим Трамп заявив про бажання скасувати санкційний режим, запроваджений проти Сирії в час панування в країні диктатора Башара Асада.
  • Дональд Трамп вирушив 12 травня з державним візитом до трьох найбагатших країн Перської затоки - Саудівської Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратів та Катару.
  • Ці країни вже пообіцяли інвестувати у Штати, позиціонуючи себе як ключових партнерів Вашингтона у врегулюванні глобальних конфліктів - від Близького Сходу до України.
  • Візит Трампа на Близький Схід триватиме до 16 травня. Очікується, що він візьме участь у саміті Ради співробітництва арабських держав 14 травня в Ер-Ріяді.
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