Перед поїздкою до Катару Трамп зустрінеться з лідерами країн Перської затоки

У середу 14 травня президент США Дональд Трамп у Саудівській Аравії проведе зустріч з лідерами Бахрейну, Кувейту, Оману, Катару, Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів.
Про це пишуть The Washington Post та Reuters.
За даними Reuters, у Саудівській Аравії Трамп зустрінеться також із тимчасовим президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа, який буде в Ер-Ріяді на зустрічі з Радою співробітництва країн Перської затоки.
Зустріч проведуть перед тим, як Трамп вирушить до Катару.
Американський лідер здійснить державний візит та візьме участь в офіційній вечері з катарськими лідерами.
- Перед цим Трамп заявив про бажання скасувати санкційний режим, запроваджений проти Сирії в час панування в країні диктатора Башара Асада.
- Дональд Трамп вирушив 12 травня з державним візитом до трьох найбагатших країн Перської затоки - Саудівської Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратів та Катару.
- Ці країни вже пообіцяли інвестувати у Штати, позиціонуючи себе як ключових партнерів Вашингтона у врегулюванні глобальних конфліктів - від Близького Сходу до України.
- Візит Трампа на Близький Схід триватиме до 16 травня. Очікується, що він візьме участь у саміті Ради співробітництва арабських держав 14 травня в Ер-Ріяді.