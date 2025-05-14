Польща підписала контракт на $227 млн для придбання супутникової системи ICEYE

Ці супутники моніторять місцевість незалежно від погодних умов.

Підписання угоди про супутники ICEYE для Польщі

Польща підписала угоду на 227 мільйонів доларів для придбання супутникової системи ICEYE.

Про це пише Bloomberg та пресслужба компанії ICEYE.

Контракт на супутники радіолокаційної системи із синтезованою апертурою, які моніторять місцевість незалежно від погодних умов, включає наземний сегмент, який буде побудовано спільно з державною фірмою Wojskowe Zaklady Lacznosci 1.

Як йдеться у пресрелізі компанії, також угода передбачає придбання ще трьох супутників та додаткових можливостей наземного сегмента протягом наступних 12 місяців.

ICEYE співпрацюватиме і з місцевою промисловістю, щоб забезпечити Збройні сили Польщі мобільною платформою розвідки, спостереження та рекогносцювання (ISR), яка забезпечує виконання завдань майже в режимі реального часу, завантаження та аналіз даних.

Угоду почали реалізовувати одразу після її підписання.

Минулого року Польща уклала контракт на мікросупутники у варшавської компанії Creotech Instruments SA на 557 мільйонів злотих.