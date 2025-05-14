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Польща підписала контракт на $227 млн для придбання супутникової системи ICEYE

Ці супутники моніторять місцевість незалежно від погодних умов.

Польща підписала контракт на $227 млн для придбання супутникової системи ICEYE
Підписання угоди про супутники ICEYE для Польщі
Фото: Міністерство національної оборони Республіки Польща

Польща підписала угоду на 227 мільйонів доларів для придбання супутникової системи ICEYE.

Про це пише Bloomberg та пресслужба компанії ICEYE.  

Контракт на супутники радіолокаційної системи із синтезованою апертурою, які моніторять місцевість незалежно від погодних умов, включає наземний сегмент, який буде побудовано спільно з державною фірмою Wojskowe Zaklady Lacznosci 1. 

Як йдеться у пресрелізі компанії, також угода передбачає придбання ще трьох супутників та додаткових можливостей наземного сегмента протягом наступних 12 місяців.

ICEYE співпрацюватиме і з місцевою промисловістю, щоб забезпечити Збройні сили Польщі мобільною платформою розвідки, спостереження та рекогносцювання (ISR), яка забезпечує виконання завдань майже в режимі реального часу, завантаження та аналіз даних. 

Угоду почали реалізовувати одразу після її підписання. 

Минулого року Польща уклала контракт на мікросупутники у варшавської компанії Creotech Instruments SA на 557 мільйонів злотих.

  • Компанія ICEYE почала працювати у 2012 році як студентський проєкт у Фінляндії. Її співзасновником був польський підприємець Рафал Моджевський. 
  • ICEYE володіє та експлуатує найбільше у світі сузір'я пошуково-рятувальних супутників (SAR), що забезпечує необмежений глобальний доступ та найвищу частоту повторних візитів, доступну на ринку. 
  • SAR-супутники ICEYE забезпечують роздільну здатність 25 см, що дозволяє точно виявляти об'єкти та отримувати ситуаційну обізнаність незалежно від погодних умов та умов освітлення. На сьогоднішній день ICEYE запустила 48 супутників для власного використання та використання своїми клієнтами.
  • У 2022 році вона надала українській армії доступ до супутникових знімків.
  • Восени минулого року Україна підписала контракт із Rheinmetall, завдяки якому наша країна отримує більший обсяг даних від супутників, обладнаних радаром із синтезованою апертурою (SAR) компанії ICEYE.
  • У липні 2024 року ICEYE та Міністерство оборони України підписали Меморандум про співпрацю, в якому визначено партнерство для зміцнення можливостей космічної оборони України.
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