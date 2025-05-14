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Посли ЄС схвалили 17-й пакет санкцій проти Росії (доповнено)

Також затвердили додаткові санкції.

Посли ЄС схвалили 17-й пакет санкцій проти Росії (доповнено)
Фото: detector.media

Посли Євросоюзу схвалили 17-й пакет санкцій проти Росії.

Про це пише Радіо Свобода. 

За словами європейського редактора видання Рікарда Йозвяка, паралельно також затвердили додаткові санкції проти Росії за порушення прав людини, гібридні втручання по всьому світу та розповсюдження хімічної зброї.

Інформацію про схвалення підтвердила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Я вітаю угоду стосовно нашого 17 санкційного пакету проти Росії. Ми продовжили обмежувати доступ до технологій поля бою. І ми додали до списку ще 189 суден тінього флоту, аби націлитися на російський енергетичний експорт. Ця війна мусить закінчитися. Ми тиснутимемо прямо на Кремль", – сказала вона. 

  • Нещодавно Reuters писав, що 17-ий пакет санкцій проти Росії передбачає розширення списку фізичних осіб та внесення до нього понад 100 суден з так званого "тіньового флоту" Москви.
  • Також нові санкції включають посилення експортного контролю на товари подвійного призначення та високотехнологічну продукцію, яку Росія може використати у військових цілях.
  • Європейська комісія готується до продовження санкційного тиску на Росію – після затвердження 17-го пакета санкцій ЄС розпочне роботу над наступним. 
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