Посли ЄС схвалили 17-й пакет санкцій проти Росії (доповнено)

Посли Євросоюзу схвалили 17-й пакет санкцій проти Росії.

Про це пише Радіо Свобода.

За словами європейського редактора видання Рікарда Йозвяка, паралельно також затвердили додаткові санкції проти Росії за порушення прав людини, гібридні втручання по всьому світу та розповсюдження хімічної зброї.

Інформацію про схвалення підтвердила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Я вітаю угоду стосовно нашого 17 санкційного пакету проти Росії. Ми продовжили обмежувати доступ до технологій поля бою. І ми додали до списку ще 189 суден тінього флоту, аби націлитися на російський енергетичний експорт. Ця війна мусить закінчитися. Ми тиснутимемо прямо на Кремль", – сказала вона.