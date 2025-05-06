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Єврокомісія підготувала пропозиції до 17-го пакету санкцій проти Росії

Ціляться у "тіньовий флот" Кремля.

Єврокомісія підготувала пропозиції до 17-го пакету санкцій проти Росії
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

Європейська комісія запропонувала 17-ий пакет санкцій проти Росії, який передбачає розширення списку фізичних осіб та внесення до нього понад 100 суден з так званого «тіньового флоту» Москви, передає Reuters із посиланням на джерела.

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Ннові санкції також включають посилення експортного контролю на товари подвійного призначення та високотехнологічну продукцію, яку Росія може використати у військових цілях.

Очікується, що санкції торкнуться понад 50 фізичних і юридичних осіб, зокрема, п’яти у Китаї, а також 31 компанії, які допомагають російській армії або причетні до обходу санкцій. Із цих компаній 13 зареєстровані за межами Росії.

Єврокомісія не проводила неформальних консультацій з країнами-членами щодо змісту пропозиції, що є відхиленням від звичної практики. Попередні обговорення документа заплановані на середу, 7 травня, і, за словами джерел, його можуть швидко погодити.

Окремо пропонується продовжити до червня наступного року виняток із санкцій щодо російського проєкту «Сахалін-2» через його значення для Японії.

Новий пакет має продемонструвати здатність ЄС досягати згоди щодо Росії попри опір з боку уряду Угорщини.

Міністр закордонних справ Франції заявив минулого тижня в інтерв’ю AFP, що Євросоюз намагатиметься узгодити новий пакет санкцій у часі зі Сполученими Штатами.

За даними джерел у Вашингтоні, адміністрація США вже завершила роботу над новими економічними санкціями проти Росії, однак наразі невідомо, чи схвалить їх Дональд Трамп. Серед можливих цілей — російський газовий концерн «Газпром».
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