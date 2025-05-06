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Українські військові взяли участь у параді у Великій Британії

Крім України, у церемонії також взяли участь військові з Австралії, Канади та Нової Зеландії - вони несли прапори своїх держав. 

Українські військові взяли участь у параді у Великій Британії
ЗСУ на військовому параді в Лондоні
Фото: Генштаб ЗСУ

Військовослужбовці Збройних сил України 5 травня взяли участь у параді в Лондоні з нагоди святкування 80-ї річниці Дня Перемоги в Європі, який знаменує завершення бойових дій на континенті під час Другої світової війни

Про це повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ. 

"У розпал першої повномасштабної війни в Європі з часів Другої світової війни доречно, що Збройні Сили України, які зараз воюють на передовій свободи, були представлені на заході. Через 80 років після Дня Перемоги ми вшановуватимемо наших ветеранів війни, наше найвеличніше покоління. Ми забезпечимо, щоб їхній дух жив не лише в наших Збройних силах, але й у наших цінностях та відданості силі через єдність", - наголосив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі. 

Військова хода розпочалася опівдні на Парламентській площі, відзначена дзвонами Біг-Бена, і пройшла маршрутом вниз повз Вайтхолл, через Адміралтейську арку і завершилась біля Букінгемського палацу.

Коли українські військові під синьо-жовтий прапором пройшли повз ложу Королівської родини та провідних політиків, вони отримали військове вітання від Короля Чарльза ІІІ та оплески. Також, глядачі біля Адміралтейської арки, дарували оплески, коли повз них проходив контингент українських військових у складі процесії.

Парад у Лондоні
Фото: Генштаб ЗСУ
Парад у Лондоні

Очолювали парад Домашній кавалерійський кінний полк та Королівська кінна артилерія Королівського війська, загалом у ньому взяли участь три види військ. До складу увійшли військовослужбовці та військовослужбовиці Королівського флоту, Королівської морської піхоти, Британської армії та Королівських повітряних сил, кадети, молодіжні групи, а також сім військових оркестрів.

Захід завершився польотом за участю Червоних Стріл та 23 військових літаків, як сучасних, так і історичних.

Парад у Лондоні
Фото: Генштаб ЗСУ
Парад у Лондоні

Представники ЗСУ, які взяли участь у параді, знаходяться у Великій Британії в рамках навчальної програми для новобранців, що проводиться разом з 12 країнами-партнерами. Велика Британія та її союзники вже навчили понад 54 000 українців.

Крім України, у церемонії також взяли участь військові з Австралії, Канади та Нової Зеландії - вони несли прапори своїх держав. Під час параду були представлені стяги кожної нації Співдружності. 

Парад у Лондоні
Фото: Генштаб ЗСУ
Парад у Лондоні

  • День Перемоги в Європі відзначається щороку 8 травня - на честь дня, коли союзники офіційно прийняли капітуляцію Німеччини у 1945 році. 

Нагадаємо, що минулого року Україна вперше взяла участь в параді до Дня воїнів у Торонто.
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