У США кількість жертв штормів збільшилася до понад 25

Сильний шторм, що спричинив торнадо, пронісся центральною частиною США. У результаті щонайменше 27 людей загинули в Міссурі та південно-східному Кентуккі.
У Кентуккі загинули 18 людей, а у Міссурі повідомлялося про семеро загиблих. Ще 10 осіб були госпіталізовані у критичному стані.
Загалом, великі торнадо зареєстровано в Міссурі, Кентуккі, Іллінойсі та Індіані.
Шторми пошкодили будинки, обірвали лінії електропередач на Середньому Заході та в районі Великих озер.
Станом на суботу близько 459 000 будинків та підприємств у дванадцяти штатах залишилися без електроенергії, причому Міссурі, Кентуккі та Мічиган постраждали найбільше.
Влада повідомляє, що кількість загиблих ще може зрости.