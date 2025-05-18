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У США кількість жертв штормів збільшилася до понад 25

Негода забрала життя люедй у 2 штатах та завдала руйнувань у центральній частині країни. 

У США кількість жертв штормів збільшилася до понад 25
Наслідки шторму у США
Фото: EPA/UPG

Сильний шторм, що спричинив торнадо, пронісся центральною частиною США. У результаті щонайменше 27 людей загинули в Міссурі та південно-східному Кентуккі.

Про це пише CNN та АР

У Кентуккі загинули 18 людей, а у Міссурі повідомлялося про семеро загиблих. Ще 10 осіб були госпіталізовані у критичному стані.

Загалом, великі торнадо зареєстровано в Міссурі, Кентуккі, Іллінойсі та Індіані.

Шторми пошкодили будинки, обірвали лінії електропередач на Середньому Заході та в районі Великих озер.

Станом на суботу близько 459 000 будинків та підприємств у дванадцяти штатах залишилися без електроенергії, причому Міссурі, Кентуккі та Мічиган постраждали найбільше.

Влада повідомляє, що кількість загиблих ще може зрости. 
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