Ізраїль заявив, що перехопив ракету із Ємену

Це була балістична ракета.

Ізраїльські військові заявили в неділю 18 травня, що перехопили ракету, запущену з Ємену.

Про це пишуть Reuters та The Times of Israel.

За словами військових, балістичну ракету успішно перехопила протиповітряна оборона.

Повідомлень про постраждалих чи руйнування внаслідок нападу немає.

Зазначається, що сирени тривоги лунали у центрі країни. Приблизно за п'ять хвилин до спрацьовування сирен мешканцям надіслали завчасне попередження про атаку ракетами далекого радіуса дії за допомогою push-сповіщення на їхні телефони.