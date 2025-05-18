Ізраїль заявив, що перехопив ракету із Ємену

Ізраїльські військові заявили в неділю 18 травня, що перехопили ракету, запущену з Ємену.
Про це пишуть Reuters та The Times of Israel.
За словами військових, балістичну ракету успішно перехопила протиповітряна оборона.
Повідомлень про постраждалих чи руйнування внаслідок нападу немає.
Зазначається, що сирени тривоги лунали у центрі країни. Приблизно за п'ять хвилин до спрацьовування сирен мешканцям надіслали завчасне попередження про атаку ракетами далекого радіуса дії за допомогою push-сповіщення на їхні телефони.
- 16 травня Ізраїль повідомляв про атаку з Ємену.
- Раніше єменські хусити атакували міжнародний аеропорт Бен-Гуріон в Ізраїлі балістичною ракетою.
- У відповідь винищувачі Армії оборони Ізраїлю атакували цілі терористичного режиму хуситів у морському порту Ходейда в Ємені та навколо нього.
- В кінці квітня американські військові стверджували, що з моменту початку тривалих повітряних та морських ударів по руху хуситів у Ємені 15 березня вони вразили понад 800 цілей.