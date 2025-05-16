Ізраїльські військові перехопили ракету хуситів

Ізраїльські військові перехопили ракету, запущену єменськими хуситами.

Про це повідомляє пресслужба Армії оборони Ізраїлю.

Зазначається, що після запуску ракети в кількох районах Ізраїлю пролунали сигнали тривоги.

Після цього ракету було перехоплено.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що хусити нібито заявили, що "не хочуть більше воювати" і капітулювали.

В кінці квітня американські військові стверджували, що з моменту початку тривалих повітряних та морських ударів по руху хуситів у Ємені 15 березня вони вразили понад 800 цілей.

Центральне командування США заявило, що “знищило сотні бойовиків хуситів та численних лідерів хуситів”.

З листопада 2023 року хусити атакували десятки торгових суден ракетами, безпілотниками та малими човнами в Червоному морі та Аденській затоці. Вони потопили два судна, захопили третє та вбили чотирьох членів екіпажу.