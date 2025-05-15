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Міністр оборони Британії закликав до тиску на Путіна через затримку переговорів

"Ми повинні чинити тиск на Путіна, щоб змусити його сісти за стіл переговорів", - заявив Гілі.

Міністр оборони Британії закликав до тиску на Путіна через затримку переговорів
Джон Гілі
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі закликав союзників України "діяти" і "чинити тиск на Путіна", передає «Європейська правда» з посиланням на AFP.

Така заява Гілі з’явилася на тлі невизначеності щодо мирних переговорів між Росією і Україною в Стамбулі. 

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Виступаючи у Берліні після зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, Гілі наголосив на необхідності нових санкцій проти Росії.

"Ми повинні чинити тиск на Путіна, щоб змусити його сісти за стіл переговорів. Ми готові зробити це як провідні європейські країни", – заявив британський міністр.

Гілі також нагадав про зобов'язання, які взяли на себе лідери Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі під час нещодавнього візиту до Києва.

"Путін не має жодних шансів на перемогу в Україні. Зараз саме час для нього... вести переговори і покласти край цій війні", – додав міністр.

  • 15 травня Володимир Зеленський прилетів до Туреччини на заплановану зустріч із Реджепом Ердоганом. Також український президент запрошував до особистої зустрічі Путіна, який минулої неділі призначив дату і місце переговорів Росії з Україною. Але російський диктатор не приїхав. 
  • У результаті Зеленський вирішив відправити до Стамбула на зустріч із росіянами українських представників. Мандат для переговорів – обговорення припинення вогню. Зустріч може відбутися як у четвер, так і в п'ятницю.
  • Раніше європейські країни і США висловлювалися за те, аби посилити санкції на Росію, якщо вона відмовиться від мирних перемовин.
  • Тим часом держсекретар США Марко Рубіо заявив, що участь Європи «критично важлива» для мирних переговорів.
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