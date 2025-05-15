Міністр оборони Британії закликав до тиску на Путіна через затримку переговорів

"Ми повинні чинити тиск на Путіна, щоб змусити його сісти за стіл переговорів", - заявив Гілі.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі закликав союзників України "діяти" і "чинити тиск на Путіна", передає «Європейська правда» з посиланням на AFP.

Така заява Гілі з’явилася на тлі невизначеності щодо мирних переговорів між Росією і Україною в Стамбулі.

Виступаючи у Берліні після зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, Гілі наголосив на необхідності нових санкцій проти Росії.

"Ми повинні чинити тиск на Путіна, щоб змусити його сісти за стіл переговорів. Ми готові зробити це як провідні європейські країни", – заявив британський міністр.

Гілі також нагадав про зобов'язання, які взяли на себе лідери Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі під час нещодавнього візиту до Києва.

"Путін не має жодних шансів на перемогу в Україні. Зараз саме час для нього... вести переговори і покласти край цій війні", – додав міністр.